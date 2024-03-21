Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Üst üste 3. maçını kaybeden Jazz'da Collin Sexton'ın 25 ve John Collins'in 16 sayısı, sezonun 40. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Chet Holmgren 35 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asistle ev sahibi Thunder'ın 48. galibiyetinde etkili oldu.

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-107 mağlup etti.

Kelly Oubre Jr'ın 18, Cameron Payne ve Jeff Dowtin Jr'ın 12'şer sayısı, 76ers'ın 31. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sezonun 40. galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Suns'ın 76ers'ı mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti. Kariyerinde 28 bin 610 sayıya ulaşan Suns'ın all-star oyuncusu Durant, O'Neal'ı (28 bin 596 sayı) geride bırakarak 8. sıraya yerleşti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.