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Alanyaspor hazırlık maçında Curaçao ile berabere kaldı

Alanyaspor hazırlık maçında Curaçao ile berabere kaldı

Alınan sonuçlar şöyle:

Pacers'ta ise Pascal Siakam 36 sayı, 12 ribaunt, Myles Turner 20 sayı, 5 ribaunt, T.J. McConnell 17 sayı, 7 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 5 asistle mücadele etti.

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in potasındaki Lakers, 4 oyuncusunun 25 sayı barajını geçtiği mücadelede Pacers'ı 150 sayıyla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.

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