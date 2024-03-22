Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Üst üste 4. maçını kaybeden Jazz'da Lauri Markkanen'in 21, Collin Sexton'ın 20 ve Keyonte George'un 18 sayısı, sezonun 41. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 21 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Luka Doncic 34 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Daniel Gafford 24 sayı, 7 ribaunt ve Kyrie Irving 16 sayı, 7 asistle ev sahibi Mavericks'in 41. galibiyetinde etkili oldu.

Play-off'lara katılma mücadelesi veren Dallas Mavericks, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 113-97 mağlup etti.

Sezonun 28. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 9 asist ve Isaiah Hartenstein 20 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Ev sahibi Nuggets'ta Michael Porter Jr 31 sayı, 8 ribaunt ve Jamal Murray 23 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

NBA 'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Nuggets, Jokic'in 30 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle bu sezon 22. kez "triple-double" yaptığı mücadelede Knicks'i mağlup ederek 49. galibiyetini aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.