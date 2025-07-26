Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın takım istatistiklerinde parlıyor
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Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoen
Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.
Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.
ix Suns'ta." denildi.
Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA