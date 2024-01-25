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Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren konuk ekip Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 23 ve Jarrett Allen'ın 21 sayısı, sezonun 16. mağlubiyetini önleyemedi.

Bu sezon 31 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Damian Lillard 28 ve Khris Middleton 24 sayı üretti.

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 126-116 mağlup etti.

Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers'ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.

NBA 'e 8 maçla devam edildi. Rockets forması giyen Alperen Şengün , 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemedi.

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