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Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Beşiktaşlı oyuncu Emrecan Terzi: 6 yaşımdan beri bu anı bekliyordum

Beşiktaşlı oyuncu Emrecan Terzi: 6 yaşımdan beri bu anı bekliyordum

NBA 'e 7 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

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