Kalderadaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kıyısına giden bir grup genç, götürdükleri yiyecekleri masaya bıraktı.

Kısa süre sonra yiyecek kokusunu alan bir bozayının kendilerine yaklaştığını gören gençler, korunmak için masadan uzaklaşıp araçlarına sığındı.

Bozayının masadaki yiyecekleri yemesi ve gençlerin korkudan araçlarına sığınması, bölgede araştırma yapmak için bulunan doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemcisi, Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Önen, gazetecilere, havanın soğumasına rağmen Nemrut Kalderası'na ziyaretçilerin gittiğini söyledi.

Bir grup gencin bölgede piknik yapmak istediğini anlatan Önen, "Gençler ayıları görünce yiyeceklerini bırakıp can havliyle kaçmaya başladılar. Bölgede bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buralar vahşi yaşam alanı. Bu tehlikeli bir durum oluşturuyor. Burada piknik yapmayı, bulunmayı ve konaklamayı önermiyoruz." diye konuştu.