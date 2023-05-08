Trabzon

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, aldıkları bu galibiyeti basın mensuplarına değerlendirdi.

Trabzonspor'un teknik direktörü Bjelica: Kırmızı kart sonrası oyun lehimize gelişti

Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak, "Uzun aradan sonra 3 puan aldık. İlk yarı sanki endişeli başlangıç yaptık. İstediğimiz şeyleri gösteremedik. Kırmızı kart sonrası oyun lehimize gelişti ama yine de kazanmak kolay olmayacaktı öyle de oldu. 2-0'dan sonra bitmiş bir maçtı." dedi.

Sakatlık yaşayan oyuncuları da görme fırsatı bulduklarını anlatan Bjelica, Serkan Asan'ın uzun sakatlık sonrası döndüğü için çok mutlu olduklarını ifade etti. Hırvat teknik adam, genç oyunculara forma şansı vermesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Maça baktığımızda 3-4 genç oyuncuyu birden sahaya sürebilmek çok kolay değil. Genç oyuncuların takıma katılması için iyi işleyen takım olması lazım. Bugün Arif'e şans verdik, 11'de oynadı. Hep beraber onun katılımıyla uzun zaman sonra kazanamama serisini sonlandırdık, galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Bugün Arif'e sonra başka bir genç oyuncuya şans gelecek. Onlar her zamanki gibi çalışmaya devam etmeliler."

Takımın geneline bakıldığında kanat oyuncularıyla alakalı bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bjelica, "Sakatlık yaşayan oyuncular hep bu mevkiden. Visca 90 dakikayı çıkaracak durumda değil, Trezeguet de bir sakatlık yaşıyor. 3-5-2 sistemi ile oynamaya çalıştık. Bir antrenör takımın ihtiyaçlarına göre formül bulmalı. 3-5-2 en sevdiğim sistem değil ama takımın ihtiyacı buydu ve buna göre oynadık." dedi.

Bjelica, maçın sonucundan memnun olduğunu ancak futboldan memnun olmadığını belirterek, daha iyisini yapacak güçlerinin olduğunu da kaydetti.

Hırvat çalıştırıcı, takımda kiralık oyuncularla beraber bazı oyuncuların ayrılacağını vurgulayarak, 6 veya 8 oyuncu transferi yapmayı planladıklarını anlattı.

AA