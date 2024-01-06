BBC'nin haberine göre, fotoğrafları gerçek renklerini yansıtmayan Neptün ve Uranüs'ün "en kesin" betimlemesine ulaşmak isteyen İngiliz gökbilimciler, 1980'lerde ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Voyager 2 keşif aracının kaydettiği veri setlerini tekrar inceledi.

Bu kapsamda araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu Görüntü Spektrografı ve Avrupa Güney Rasathanesi'nin "Very Large Telescope" (VLT) adlı gözlemevindeki Çok Üniteli Spektroskopik Kaşif'i kulandı.

Çektiği fotoğrafları üç ayrı renk halinde kaydeden Voyager 2'nin piksellerini yeniden birleştiren spektrograflar, iki gezegenin de çok yakın tonlarda açık mavi-yeşil olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Neptün ve Uranüs görüntülerini ilk kez işleyen bilim insanlarının, gezegenin atmosferine ait özellikleri vurgulamak amacıyla renkler daha parlak ve kontrast daha yüksek olacak şekilde keşif aracının sağladığı üç fotoğrafı birleştirdiğini belirtti.

Baş araştırmacı Prof. Patrick Irwin, gökbilimcilerin iki gezegenin gerçek renklerinin fotoğraftakilerle eşleşmediğinin uzun süredir farkında olduğunu vurguladı.

Irwin, "O dönemin gezegen bilimcileri, renklerin yapay olarak doygunlaştırıldığının farkındaydı, fotoğraflar bu bilgiyle yayınlanmıştı ancak zamanla bu ayrım kayboldu." ifadesini kullandı.

İnceleme ayrıca, Neptün'deki ince pus tabakasının gezegen atmosferine soluk mavi bir ton kattığı ve Uranüs'ün kutuplarından birinin Güneş'e dönük olduğu yaz ve kış mevsimlerinde daha yeşil göründüğünü açığa çıkardı.

Araştırma, "Royal Astronomical Society"nin aylık bildirilerinde yayımlandı.