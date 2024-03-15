Kudüs

The Times of Israel'in haberine göre, Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer'in sözlerine sert tepki verildi.

Başbakan Netanyahu'nun halkın büyük çoğunluğu tarafından desteklenen kararlı bir politika izlediği iddia edilen açıklamada, "İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Schumer'in sözlerinin aksine, İsrail halkının, Hamas'a karşı kesin bir zaferi desteklediği ve bir "Filistin terör devleti kurulması yönündeki her türlü uluslararası talimatı" reddettiği savunularak, "Senatör Schumer'in İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı duyması ve hükümetin altını oymaması bekleniyor. Bu her zaman doğrudur ancak savaş zamanlarında daha da doğrudur." ifadeleri kullanıldı.

Gantz'tan da tepki gecikmedi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise Schumer'in İsrail'de erken seçim yapılması yönündeki çağrılarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Gantz, "ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail'in dostudur ve bugünlerde dahi bize çok yardımcı oluyor." diyerek, ABD'li Senatörün açıklamalarında "hata yaptığını" ifade etti.

İsrail'in güçlü bir demokrasi olduğunu ve ülkenin geleceğini yalnızca vatandaşlarının belirleyeceğini savunan Gantz, "Bu konuda herhangi bir dış müdahale yanlış ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Schumer'den "İsrail'de yeni seçimler yapılsın" açıklaması

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." demişti.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.

Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve Savaş Kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurgulamıştı.

ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuşmuştu.

Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." demişti.

Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etmişti.