İSTANBUL (AA) - Netflix, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak oyuncu Gupse Özay imzalı yeni çocuk-aile animasyon dizisi Gupi'yi İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe oyuncu Özay, dizinin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve yönetmeni Arkın Aktaç katıldı.



Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan Nu Animasyon yapımı dizide, ana karakter Gupi'yi yine Özay seslendiriyor. Yapımda ayrıca Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne/Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba/Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze/Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi/Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) karakterlere sesleriyle hayat veriyor.