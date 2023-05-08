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Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime ilişkin ayrıntılı bilgiye " https://www.animaokul.com "adresinden erişilebilecek.

Eğitim, "Modelling", "Texture", "Render-Lighting", "Animation Mocap", "Previz" ve "2D-3D VFX-Compositing" başlıkları altında altı modülden oluşacak.

Sektörü ileriye taşıyacak yetenekleri geliştirmenin hedeflendiği programı başarıyla tamamlayanlara, istihdam olanakları sağlanması da amaçlanıyor.

Program, Grow Creative programı ile Türkiye'deki kreatif sektöre katkı sunan Netflix ve Türkiye'deki animasyon ve görsel efekt alanında eğitim veren Anima Okul iş birliğinde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL AA- Netflix'ten yapılan açıklamaya göre , 7 ay sürecek "Görsel Efekt (VFX) Eğitimi"nin başvuruları açıldı.

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