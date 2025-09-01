“Beauty of Turkey” yarışmasında hem jüri üyeliği hem de aldığı onur ödülü ile geceye damga vurdu.

Sahip olduğu güzellik tacının yanı sıra futbol sahalarındaki başarıları ve Number One TV’de sunduğu magazin programıyla da tanınan Çiçek, yoğun ilgi nedeniyle iki kez podyuma çıkarak yürüdü. Şık ve dikkat çekici elbisesiyle izleyenleri büyüleyen genç yıldız, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ödül sonrası duygularını dile getiren Nevide Çiçek, şu sözlerle salonda duygusal anlar yaşattı:

“Türk olduğum için ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Burada olmak ve bu gururu yaşamak benim için tarifsiz bir onur.”

Gecenin en çok konuşulan ismi olan Nevide Çiçek, hem podyumda hem ekranlarda hem de sahalarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.