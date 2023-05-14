İlçeye 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde 4'ü kadın 10 seçmen bulunuyor.

Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.

Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi.

Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.

Köy sakinlerinden Hakan Yağmur da oyunu kullanmak için erken vakitte sandığa geldiğini belirterek, "Bu seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzu attıktan sonra bahçeye gidip ilaçlama yapacağım." diye konuştu.

AA