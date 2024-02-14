New York Şehri’nin en büyük parkı Central Park’ta kar kalınlığı kısa sürede 8 santimetreye ulaştı, bu 2022’den bu yana en fazla kar yağışı oldu.

Gün içinde nüfusu yaklaşık 10 milyonu bulan Manhattan adasının sokakları, öğle saatlerine kadar etkisini devam ettiren kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.

Bir gün önceden büyük önlemler alındığını açıklayan New York Belediyesi, gün boyu biriken karları araçlarla taşıyarak, buzlanmayı engellemek için tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansının dron görüntülerinde, yeşilliğiyle bilinen Central Park'ın beyaza büründüğü görülürken, Ulusal Hava Durumu Servisi, Manhattan’an kuzeyinde kalan Hudson Vadisi’nin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sayıları az da olsa kara rağmen Central parkta kayan, bisiklet süren, fotoğraf çeken, koşan şehir sakinleri ve turistleri gezdiren bisiklet işçilerinin olduğu görüldü.

Kar yağışı, New York’un dışında, New Jersey, Pensilvanya, Connecticut ve Massachussetts eyaletlerinde de etkili oldu, eyaletler arası otoyollarda trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, Pensilvanya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığının 38 santimetrenin üzerine çıktığını belirtti.