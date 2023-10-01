Haber: Elif Hayvalı

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış New York’ta hayatı felç etti. Birçok metro ve banliyö tren hattı devre dışı kaldı, bodrum katlarını su bastı.

LaGuardia Havalimanı’ndaki bir terminal saatlerce kapalı kaldı. Ulusal Meteoroloji Servisi, John F. Kennedy Havalimanı’na önceki gün akşam saatlerinde yaklaşık 21.97 santimetre yağış düştüğünü, bunun 1960 yılındaki Donna Kasırgası’ndan bu yana eylül ayı içinde kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Uyarıları rağmen sokağa çıkanlar ise çalışmayan metro hatları, sular altında kalan yollarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ulusal Hava Servisi, Atlantik Okyanusu üzerindeki Ophelia tropik fırtınasının kalıntılarının batıdan gelen bir sistemle birleştiğini ve bu kombine fırtınanın 12 saat boyunca New York üzerinde asılı kaldığını kaydetti.