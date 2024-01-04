Haber: Mert Osman Erman

Next, eğer "zorluklar" devam ederse, bu yılın başlarında İngiltere'ye yapılan stok teslimatlarında "muhtemel" gecikmeler olabileceğini belirtti.

Bu uyarı, perakendeci, Noel öncesi satışlarda beklentilerin üzerinde performans sergilediğini bildirdiğinde geldi. Yüksek Caddesi devi, İngiltere ve İrlanda'da yaklaşık 460 mağazası bulunuyor ve 2024 için kar tahminini %5 artırarak 960 milyon sterline çıkardı.

Ancak şirket, Perşembe günü yaptığı ticaret açıklamasında tedarik zinciri "riskleri" konusunda uyardı.

"Zorluklar Suez Kanalı'na erişimle devam ederse, bu yılın başlarında stok teslimatlarında bazı gecikmelere neden olması muhtemeldir," dedi perakendeci.

Next, mal ve ürün alımında sorunlar yaşayan ilk şirket değil; dünyanın en büyük nakliye şirketleri, yolculukları Red Sea'dan uzaklaştırdıkları için küresel tedarik zincirlerinde aksamalarla karşı karşıya.

Mobilya devi Ikea, geçen ay bazı ürünlerinin tedarikinin de gecikebileceğini söyledi.

Next CEO'su Lord Simon Wolfson, bu kesintinin İngiltere'ye ulaşan stokları "iki ila iki buçuk hafta" geciktirebileceğini belirtti.

"Bu uzun bir süre devam ederse satışları etkiler, ancak dramatik düzeyde değil" dedi.

Son haftalarda Yemen'deki Houthi isyancılarının ticari gemilere yönelik saldırıları, birçok firmanın dünyanın en yoğun deniz trafiği olan bölgelerinden birini tercih etmekten kaçınmalarına neden oldu. Bu bölge, gemilerin Afrika tarafında Eritre ve Cibuti'yi, Arap Yarımadası tarafında ise Yemen'i ayıran 20 mil genişliğindeki Bab el-Mandab boğazını geçtikleri ve ardından kuzeyde Mısır'ın Süveyş Kanalı'na ulaştıkları yerdir.

Houthi grubu, Hamas'ı desteklediğini ve İsrail'e giden gemilere saldırdığını açıklamıştır, ancak saldırıya uğrayan gemilerin hepsinin gerçekten İsrail'e gidiyor olup olmadığı net değildir.

Ancak saldırılar ve tehdit nedeniyle birçok konteyner nakliye şirketi gemilerini Afrika'nın İyi Umut Burnu çevresinde daha uzun bir rota izlemeye yönlendirdi ve bu da nakliye gecikmelerine yol açtı.

Neptune Port to Port Group adlı özel bir deniz güvenliği şirketinde istihbarat direktörü olan Chris Long, gemileri saldırılardan korumanın "çok zor" olduğunu söyledi.

"Houthis'in şu anda kullanmış olduğu silahlarına karşı sizi koruyabilecek ticari olarak temin edilebilen bir sistem yok," dedi. "Muhafızlarımız, başlıca olarak gemi kaptanına hazırlık yapmada yardımcı olmak ve saldırıya uğrarsa ne yapılacağı konusunda tavsiyede bulunmak için oradalar; geminin saldırıyı önlemek için yapabileceği çok az şey var."

Bazı işletmeler, son iki haftada konteyner maliyetlerinin arttığını ve bu durumun mağazalardaki fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğinden endişe duydu. Ancak Next, "satış fiyatlarında sıfır enflasyonu sürdürmeyi" planladığını, çünkü "kendi ürünlerimizdeki maliyet fiyatındaki enflasyonun, özellikle fabrika kapı fiyatlarının azalması sonucunda azaldığını" belirtti.

"Tüketici ortamı birkaç yıldır olduğundan daha elverişli görünüyor, ancak bazı önemli belirsizlikler bulunmaktadır," diye ekledi High Street devi.

Lord Wolfson, PA'ya verdiği demeçte fiyatların "düşüyor olacağını, ancak maaş maliyetlerini artıran artan Ulusal Asgari Ücret nedeniyle bunları sabit tutmak zorunda olduklarını" söyledi.

Next, tam fiyatlı ürünlerin satışlarının 30 Aralık'a kadar geçen dokuz haftada %5.7 arttığını, bu durumun beklenenden çok daha güçlü olduğunu açıkladı.

Leicester'daki De Montfort Üniversitesi'nde moda işletmesinde kıdemli öğretim üyesi ve Next için eski bir alıcı olan Fiona Bailey, perakendecinin başarısının "birkaç faktöre" dayandığını, bunlar arasında "istikrarlı liderlik" olduğunu söyledi.

"Ürünü müşterinin istediği fiyatla sunuyorlar ve bunu yıllardır istikrarlı bir şekilde yapıyorlar," dedi BBC'nin Today programına. Next, Noel'de iyi bir performans sergilerken, spor giyim satıcısı JD Sports zorlanıyor ve bu yılki kar tahminlerini düşürdü.

JD, karının önceki tahminlere göre 125 milyon sterlin daha az olacağını söyledi, bu da beklenenden daha fazla fiyat indirimi olduğu, "daha temkinli tüketici harcaması" olduğu anlamına geliyor.