Haber: Mert Osman Erman

Bu, cuntanın gücü Bay Bazoum'a geri verme konusundaki uluslararası baskılara karşı direnmeyi amaçladığının en son işareti.

Ordu, yaklaşık üç hafta önce darbe yapılmasının ardından Bay Bazoum'un sarayının bodrum katında tutuluyor.

Bay Bazoum, doktorunun ziyaretinden sonra "zor" koşullarda tutulmasına rağmen "iyi ruh halinde" olduğunu söyledi.

Cumartesi günkü ziyaret, Bay Bazoum'un serbest bırakılması için artan uluslararası taleplerin bir sonucu olarak onaylandı.

Ancak cunta, durumunu sertleştirdiğine dair bir işaret olarak, devrilen cumhurbaşkanı ve yerel ve yabancı suç ortaklarına yüksek ihanet ve Nijer'in iç ve dış güvenliğini zayıflatmak suçlamalarıyla ilgili deliller topladığını belirten bir açıklama yaptı ve bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Bay Bazoum, 63 yaşında, eşi ve oğluyla birlikte esir tutuluyor ve sağlıklarıyla ilgili endişeler artıyordu.

Başkanlık muhafız biriminin başı General Abdourahmane Tchiani, onu devirdikten sonra 26 Temmuz'da Nijer'in yeni hükümdarı ilan edildi.

Batı Afrika bölgesel bloku Ecowas, darbeyi tersine çevirmek için askeri müdahale tehdidinde bulundu, ancak bu tehdidini henüz yerine getirmedi.

Darbe liderleri, herhangi bir müdahaleye karşı kendilerini savunacaklarını açıkladılar.

Ecowas, cuntaya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere yaptırımlar uyguladı. Bu, başkent Niamey ve diğer büyük şehirlerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Cumartesi günü, komşu Nijerya'dan gelen yüksek rütbeli Müslüman alimlerden oluşan bir heyet, krize son vermek için Niamey'deki cunta liderleriyle görüştü.

Cunta tarafından atanan Başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine, Ecowas ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğine dair "yaptırımların nasıl kaldırılacağını tartışmak üzere" umutlu olduğunu söyledi.

Nijer'deki darbe, komşu Burkina Faso ve Mali'deki benzer yönetim değişikliklerine benzemekte olup, İslamcı bir ayaklanma ve daha geniş Sahel bölgesinde Rusya'nın Wagner paralı asker grubu aracılığıyla artan etkisi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Esaretine rağmen Bay Bazoum, Washington Post'ta yayınlanan bir makalede rehin alındığını ve darbenin "ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracağını" belirtmeyi başardı.

Bay Bazoum'un endişe verici miktarda kilo kaybettiği bildirildi, 20 yaşındaki oğlu ise kronik bir tıbbi duruma sahip olduğu ve bakım almadığı bildirildi.

BM insan hakları başkanı Volker Turk, gözaltı koşullarını insanlık dışı, aşağılayıcı ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olarak nitelendirdi.

Kızı Zazia, 34 yaşında, darbenin yaşandığı sırada Fransa'da tatilde olan, geçen hafta İngiltere merkezli Guardian gazetesine annesi, babası ve kardeşinin temiz su veya elektriği olmadığını, pirinç ve makarna ile yaşadıklarını anlattı.

Buzdolabında taze yiyeceklerin enerji kesintisi nedeniyle çürüdüğünü söyledi.

Bay Bazoum, devrildikten sonra sadece bir kez görüldü, Çad lideri Mahamat Idriss Déby Itno ile görüştükten sonra yayınlanan bir fotoğrafta.

Bay Déby, darbeden kısa bir süre sonra hem cunta hem de Bay Bazoum ile görüştü, krizi çözmek için başarısız bir girişimde bulundu.