Haber: Mert Osman Erman

Yedi asker çatışmada öldü, diğer beşi ise saldırıya yanıt olarak meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Savunma bakanı, karşı saldırıda 100'den fazla militanın öldüğünü söyledi.

Jihadist saldırılar, ordu Temmuz'da iktidarı ele geçirdikten sonra artmıştır.

Ordu, militanlarla daha iyi savaşabilmek için darbeyi düzenlediğini söyledi, bazıları el-Kaide ve IŞİD ile bağlantılıdır.

Yönetim, ülkede bulunan Fransız askerlerini militanlarla savaşmaları için ayrılmaları için çağırdı - geçen hafta Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onları geri çekmeyi kabul etti.

Fransız büyükelçisi, birkaç hafta boyunca büyükelçilikte junta tarafından verilen bir ablukanın altında yaşadıktan sonra bu hafta Nijer'den ayrıldı. Şimdi Paris'e dönen Sylvain Itté, Fransız TV'ye "Beni yıkmak" amacının olduğunu söyledi.

Raporlara göre, ülke genelinden askerlerin darbeyi liderleri korumak için başkent Niamey'e çağrıldığı ve büyük alanların militan saldırılarına karşı savunmasız bırakıldığı söyleniyor.

Geçen ay Burkina Faso sınırına yakın başka bir saldırıda en az 17 asker öldü. Bu, darbeden bu yana ülkede bilinen en ölümcül saldırıydı.

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody, saldırının Kandadji kasabasına "motorsikletleriyle gelen yüzlerce terörist tarafından" gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bir düşmanı izlemek için şimdi bir arama ve süpürme operasyonu devam ediyor" dedi.

Saldırının arkasında kimin olduğu hala net değil.

Bu ay başlarında Nijer, komşuları Burkina Faso ve Mali ile bir savunma antlaşması kurmaya karar verdi ve birbirlerine karşı herhangi bir silahlı isyan veya dış saldırıya karşı destek vermeyi kabul ettiler.

ABD'nin Nijer'de 1.000'den fazla askeri bulunuyor, ancak ayrılmaları istenmedi.

Mali'deki yabancı ve BM birliklerinin ayrılması, hem İslamcı isyancılar hem de isyancı gruplar tarafından artan şiddeti takip etti.