Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) liderleri, planladıkları süresiz grev nedeniyle başkent Abuja'da Devlet Başkanlığı konutunda federal hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

İşçi sendikaları yetkilileri yaptıkları açıklamada, bugün ülke genelinde başlaması planlanan süresiz grevle ilgili hükümet yetkilileriyle mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Yetkililer, anlaşma kapsamında, grevi 30 gün askıya aldıklarını açıkladı.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Simon Lalong da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, NLC ve TUC'nin ülke çapındaki süresiz grevi 30 gün askıya almayı kabul ettiğini belirtti.

Bakan Lalong, federal hükümetin bir hafta içinde mutabakat anlaşmasını ilgili mahkemeye sunacağını söyledi.

Öte yandan, NLC Başkanı Joe Ajaero, hükümetin taleplerini yerine getirmemesi halinde sendikaların anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini kaydetti.

İşçi sendikaları, süresiz greve gidecekti

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Nijerya işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığına karşı 3 Ekim'den itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceklerini açıklamıştı.

AA