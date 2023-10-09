Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Zamfara eyaletindeki Magami-Gusau kara yolunda seyir halindeki çok sayıda araca saldırı düzenledi.

Saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganlar, araçlarda bulunan bazı kişileri kaçırırken 3 araba ateşe verildi.

Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.