ANKARA- YouTube’da 5 buçuk milyona yaklaşan abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Niloya, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Eğitici öğretici içerikleri, şarkıları ve öğrenme merakı ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya ve arkadaşları, eşsiz sahne gösterileri, macera dolu hikâyeleri ve dillerden düşmeyen şarkıları ile birlikte çocuklara anne ve babalarıyla keyif dolu anlar yaşatacak.

Türkiye’nin birçok iline konuk olan doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Niloya ve arkadaşları, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Ankara Eryaman Göksu Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

HABER: ERCAN AYDIN