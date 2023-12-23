Haber: Damla Oya Erman

ABD'nin 9. Devre Temyiz Mahkemesi, Perşembe günü, Spencer Elden'ın şikayetini 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açmadığına dair 2022 tarihli bir kararı bozdu. Temyiz mahkemesi, "Her çocuk pornosunun yeniden yayını, yeni bir kişisel yaralanma oluşturabileceğinden, Elden'ın şikayeti, eylemi öncesindeki on yıl içinde albüm kapağının yeniden yayınına ilişkin zamanaşımına uğramamıştır" dedi.

Dava konusu

Dört aylıkken su altında dolar banknotuna odaklanmış bir şekilde yüzen Elden'ın görüldüğü "Nevermind" albüm kapağı, rock müziğinin en ikonik görsellerinden biri haline geldi.

Elden'ın avukatları, Elden'ın 2021'de açtığı orijinal şikayette, görüntünün pornografik olduğunu iddia etti ve Elden'ın bu durumun bir sonucu olarak "ömür boyu hasarlar" yaşadığını belirtti.

Elden, şu anda 30'larında olan, davada hayatta kalan grup üyelerini, baş vokalist Kurt Cobain'in mirasının yürütücüsünü ve çeşitli kayıt şirketlerini davalı olarak gösterdi.

Dava, Elden'ın çıplak bebek görüntüsünün, bebeğin "bir seks işçisini" andırmasından dolayı cinselleştirildiğini iddia etti.

Elden, yetişkinlik döneminde bu görüntüyü bazen yeniden oluşturmuş olsa da, röportajlarda albüm kapağının popülerliği konusunda rahatsız hissettiğini belirtti.

Dava dosyası şimdi bir alt mahkemeye geri dönecek ve Elden'ın görüntünün çocuk pornosu tanımına uyup uymadığını kanıtlaması gerekecek. Nirvana'nın avukatları bu iddiayı reddetmiş ve temyiz mahkemesi de Perşembe günkü kararında bu konunun kararlarına dayanmadığını belirtti.

Nirvana adına avukat olan Bert Deixler, Billboard'a yaptığı açıklamada kararı "prosedürsel bir gerileme" olarak nitelendirdi. Deixler, "Bu temelsiz davanın ciddiyetle savunulacak ve kazanacağımızı bekliyoruz" dedi.

Elden'ın avukatı Robert Lewis, karardan "memnun" olduklarını söyledi. Lewis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Spencer, karardan memnun ve mahkemede gününü dört gözle bekliyor" dedi. "Karar, tüm çocuk pornosu mağdurları için önemlidir."

'Nevermind' albümü

Eylül 1991'de orijinal olarak piyasaya sürülen "Nevermind" ve öncü single'ı "Smells Like Teen Spirit", grunge müziğini popülerleştirmeye yardımcı oldu.

İçeriği ve sanatı, önemli rock eserleri olarak övgü aldı, ancak üç yıl sonra, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain, Seattle'da intihar etti ve kalan üyeler sonrasında dağıldı.

Elden, 2008'de CNN'e verdiği röportajda, "Cobain'in orijinal olarak bir anne tarafından su altında doğumun gösterilmesini istediği söylentisi vardı." dedi. Elden, "Ancak uzlaşma, su altında yüzen bir bebeğe sahip olmaktı. En azından bana söylenen buydu." şeklinde konuştu.

"Nevermind", Ocak 1992'de Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi ve listede 554 hafta geçirdi. Albüm, 30 milyonun üzerinde kopya sattı.