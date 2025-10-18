ANKARA (AA) - Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, suyun korunmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Her damla suyun yarınların teminatı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, 'Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek amacıyla 4 bin 869 izleme istasyonunda su kalitemizi düzenli olarak takip ediyoruz. Toprak ve arazi yönetiminden gübre kullanımına kadar çevre dostu uygulamalarla sularımızı koruyor, geleceğimizi güvence altına alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, 2 bin 539 yer üstü, 2 bin 330 da yer altı suyu olmak üzere toplam 4 bin 869 izleme istasyonunda suların sürekli takip edildiği ve'nitrat hassas bölgeleri' belirlenerek koruma altına alındığı bilgisi yer aldı.

Nitrat Eylem Planı ile toprak ve arazi yönetimi, gübreleme ve hayvansal gübre yönetimi, sulama planlaması ve bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletme kayıtlarının tutulması gibi çevre dostu uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi.





Muhabir: Mehmet Can Toptaş