İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen normal doğumun sezeryana göre anne ve çocuk sağlığına daha pozitif etkiler sağladığını belirtti.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğum korkusu anne adaylarını sezeryan tercihine itse de normal doğum süreci hem anne ve hem de bebek sağlığı üzerinde doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırarak daha olumlu etkiler yaratıyor.



Açıklamada 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmelere yer verilen Şen, normal doğumun annenin iyileşme sürecini hızlandırdığı ve doğanın anneye sunduğu doğal süreç olduğunu belirtti.

Şen, annenin doğum sonrası toparlanmasının sezaryene göre daha hızlı olduğunu vurgulayarak, annenin günlük yaşamına kısa sürede dönebildiğini ve bebeğiyle erken dönemde sağlıklı bağ kurabildiğini ifade etti.

Bebeğin doğum kanalından geçmesinin önemine dikkati çeken Şen, 'Doğum kanalından geçen bebeklerde solunum yolları uyarılır, akciğer gelişimi desteklenir ve bağışıklık sistemi güçlenir.' değerlendirmesini yaptı.

Şen, doğum korkularının sezaryen tercihlerini artırdığını anlatarak şunları kaydetti:

'Anne adaylarının kaygılarını azaltmak için düzenli kontroller, doğru eğitim ve nefes egzersizleri çok önemlidir. Bilgi kirliliğine değil, hekim yönlendirmesine kulak verilmelidir. Normal doğumda, doğuma hazırlık egzersizleri, doğum anında ağrı yönetimi, öncesinde ve sonrasında emzirme eğitimi, ruhsal destek veren ebe ve hemşireler sayesinde yapılır. Anne kısa sürede toparlanır, bebeğiyle daha hızlı bağ kurar, doğum kanalından geçen bebeklerin solunum sistemi daha güçlü olur. Her anne adayının koşullarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Bazı gebeliklerde sezaryen hayat kurtarıcıdır ve asıl önemli olan anne ve bebeğin sağlığıdır.'

