İSTANBUL- Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografiler eşliğinde, ustalıkla sahneye taşındığı “Notre Dame de Paris” müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 15 gün boyunca toplam 21 performansla izleyici karşısında olacak. Fransızca olarak orijinal dilinde sergilenecek bu unutulmaz hikaye, göz kamaştırıcı oyuncu kadrosunun performanslarıyla bir kez daha devleşecek.

Yıldızlar göz kamaştırıcı performanlarıyla göz kamaştıracak

Müzikalde seyirci, Quasimodo rolüne 2011’den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio’yu ve 19 yaşında kadroya dahil edilerek ünlü karekteri oynayan en genç oyuncu ünvanına sahip olan Philippe Tremblay’i izleyecek. Güzeller güzeli Esmeralda rolünde ise, Avrupa’da çok sayıda ses yarışmasında ödül alarak şöhreti yakalayan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani bir kez daha yıldızlaşacak.

Müzikalin en çok katmanlı karakterlerinden biri olan Frollo’yu, daha önce Les Misérables müzikalinin ana kadrosundaki rolüyle adından söz ettiren Robert Marien ve SOLAL dönüşümlü olarak canlandıracak. Frollo’nun dostu, sokakların şairi ve Esmeralda’nın evlenmek zorunda kaldığı Gringoire’ye ise Eric Jetner hayat verecek.

2016’dan bu yana müzikalin ana kadrosunda yer alarak izleyicileri büyüleyen Fransız oyuncu Jay ile 10 yılı aşkın süredir farklı tarzlardaki performanslarıyla sahneye çıkan Mike Lee, Clopin karakteriyle izleyici karşısında olacak. Phoebus rolünde daha önce dünyaca ünlü operalardaki performanslarıyla beğeni toplayan İtalyan aktör Gian marco Schiaretti ile Quebec’li aktör Martin Giroux yer alırken, Phoebus’un nişanlısı Fleur-de-Lys’i Emma Lépine canlandıracak. Fleur-de-Lys ve Esmeralda’nın dönüşümlü kadrosunda ise Les Miserables ve Beauty and the Beast gibi klasiklerdeki rolüyle dikkat çeken Jaime Bono yer alacak.