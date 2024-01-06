Haber: Mert Osman Erman

74 yaşındaki Wayne LaPierre, NRA'yı 30 yılı aşkın bir süre yönettikten sonra 31 Ocak itibariyle görevinden ayrılacak.

İstifası, kendisi ve diğer üst düzey liderlerin NRA fonlarını yanlış kullanmakla suçlandığı bir New York sivil davasından günler önce gerçekleşiyor.

LaPierre, yaptığı açıklamada NRA'nın bir savunucusu olarak kaldığını belirterek, "Çoğu yetişkin yaşamımın bir üyesiydim ve NRA ve İkinci Değişiklik özgürlüğünü savunma mücadelesini asla bırakmayacağım" dedi.

LaPierre, istifa kararını sağlık sorunlarına dayandırdı, NRA yaptığı açıklamada.

LaPierre'ın istifası, Pazartesi günü başlaması planlanan bir New York sivil davasının öncesine denk geliyor. Bu davada, kendisi ve diğer üç mevcut ve eski NRA lideri, eyaletin kar amacı gütmeyen yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

2020'de dava açan New York Savcısı Letitia James, ayrıca liderleri milyonlarca dolarlık fonları lüks kişisel harcamalar için yanlış kullanmakla suçladı.

Diğer sanıklar Wilson Phillips, Joshua Powell ve John Frazer'dir, ancak Bayan James, LaPierre'ı davada "merkezi figür" olarak nitelendirmiştir.

Davadaki iddialardan biri, LaPierre'ın 500.000 sterlinlik bir maliyetle NRA için ayrılan fonları kullanarak özel uçakla Bahamalar'a sekiz kez ziyaret ettiğini belirtiyor.

Dava ayrıca LaPierre'ın liderlik pozisyonundan uzaklaştırılmasını talep etti.

Bayan James, istifasının davada "önemli bir zafer" olduğunu, ancak ofisinin "sorumluluk için baskısının devam ettiğini" söyledi.

Dava altı hafta sürmesi bekleniyor ve altı kişilik bir jüri tarafından karara bağlanacak.

LaPierre'ın istifasını duyuran NRA'nın açıklamasında, davanın savunmasına devam edecekleri belirtiliyor.

Daha önce bunu "temelsiz, önceden tasarlanmış bir saldırı" olarak nitelendirmişlerdir.

NRA, ABD'deki en güçlü siyasi örgütlerden biridir ve tüm silah kontrolü biçimlerine karşı yoğun lobisiyle bilinir.

Örgüt, aynı zamanda daha fazla silahın ülkeyi daha güvenli hale getirdiğini savunmuştur.

ABD Anayasası'nın İkinci Değişiklik'i ile ilgili tartışmalı bir yorumu savunur ve ABD vatandaşlarına silah taşıma hakkı tanıdığını iddia eder.

Doğrudan desteklediği politikacıları ve amaçlarını savunan yasama organlarını finanse eder.

Ancak son yıllarda üye sayısında bir düşüş yaşanmıştır. CBS'in 2022'de bildirdiğine göre, lobinin geliri - çoğunluğu üye ücretlerinden gelmektedir - 2016'dan 2020'ye kadar% 23 oranında azalmıştır.

2018'de NRA'nın altı milyon üyesi olduğunu söyledi. Üç yıl sonra LaPierre, üyeliklerinin 4.9 milyonun altına düştüğünü ifade etti.

LaPierre, ABD'deki en önde gelen silah hakları lobilerinden birinin en bilinen temsilcilerinden biridir ve 1991'den beri örgütün başkanlığını yapmaktadır.

NRA Başkanı Charles Cotton, bir açıklamada LaPierre'ı "İkinci Değişiklik özgürlüğünü koruma konusunda herkes kadar çok şey yapmış" olarak nitelendirdi.

Onu "anayasal özgürlük mücadelesinde etkili bir figür" olarak adlandırdı.

NRA'nın genel işlemler başkanı olan Andrew Arulanandam, Şubat ayında geçici olarak CEO ve başkan yardımcısı olarak göreve gelecek.