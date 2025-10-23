İSTANBUL (AA) - Yeni nesil AR-GE şirketlerinden Nu Teknoloji, mesken tipi hücresel olmayan 5G destekli akıllı elektrik sayacını geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil akıllı elektrikli sayaç, SIM karta ihtiyaç duymadan çalışabilen non-cellular 5G (DECT NR+) haberleşme altyapısıyla donatıldı. Cihaz, bu sayede mesh ağı üzerinden veri iletişimi sağlıyor.

Aynı zamanda MASS protokolüyle uyumlu olması sayesinde cihaz, Türkiye'deki milli akıllı sayaç sistemlerine entegre edilebiliyor.

Sayaçlar, sadece tüketim verisi okumakla sınırlı kalmayıp gerçek zamanlı veri iletimi, uzaktan erişim, fatura optimizasyonu ve enerji verimliliği analizi gibi birçok özelliği beraberinde getiriyor. Bu sayede hem kullanıcılar hem de dağıtım şirketleri için daha şeffaf, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi mümkün hale geliyor.

Ev tipi uygulamalara özel geliştirilen model, kullanıcıların elektrik tüketimini anlık takip etmesini, enerji kayıplarını tespit etmesini ve olası sistem hatalarının önceden fark edilmesini sağlıyor.

Ayrıca, cihazla, dijital altyapıya sahip bu sayaçlar sayesinde faturalandırma süreçleri otomatikleşiyor, insan hatası minimize ediliyor.

Sayacın teknik özellikleri, 'non-cellular 5G (DECT NR+) haberleşme, hücresel operatöre gerek kalmadan mesh ağ üzerinden güvenli iletişim', 'MASS protokolü uyumluluğu, Türkiye'deki milli sayaç sistemleriyle tam entegre çalışabilme', 'DLMS standardı, uluslararası veri güvenliği ve uyumluluk' ve 'HES entegrasyonu, elektrik dağıtım şirketleri için merkezi veri yönetimi ve operasyonel kolaylık' olarak sıralandı.

- 'Akıllı sayaçlar, dijital dönüşümün parçası olan cihazlara dönüştü'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Erkut Alkaya, akıllı sayaçların, artık sadece tüketimi ölçen değil, enerji altyapısıyla entegre çalışan, veri paylaşabilen ve dijital dönüşümün parçası olan cihazlara dönüştüğünü belirtti.

Akıllı sayaçların, aynı zamanda akıllı şehirlerin ve sürdürülebilir enerji yönetiminin de temel taşı haline geldiğini aktaran Alkaya, şöyle devam etti:



'Nu Teknoloji olarak daha önce mevcut sayaçların dijital dönüşümünü sağlayan hücresel olmayan 5G modüllerini geliştirmiştik. Bu yeni model akıllı elektrikli sayaçla, Türkiye'de ilk kez non-cellular 5G teknolojisinin doğrudan entegre edildiği mesken tipi akıllı sayacı kullanıma sunduk.'

Alkaya, ürünle, konutlarda enerji yönetimini daha verimli ve şeffaf hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 'Aynı zamanda milli sistemlerle tam uyumlu bu altyapının yaygınlaşması, ülkemizin enerjide dijitalleşmesi açısından da önemli bir adım olacak.' değerlendirmesini yaptı.

Yeni sayaç modeli için pilot uygulamalar kapsamında elektrik dağıtım şirketleriyle görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Alkaya, Türkiye'nin dijital enerji dönüşümünde yeni sayfa açacağına inandıkları ürünün kısa sürede saha kullanımına alınmasını hedeflediklerini belirtti.