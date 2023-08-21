HABER: DİNÇER KARACALAR



Madencilik, turizm ve ihracat alanlarında faaliyet gösterirken antika eşya merakı ve ahşaba olan tutkusunun peşinden giderek Firuze Dekor markasını yaratan Nur Demirag, iş hayatındaki yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Süper Amatör Lig ekibi Nart Spor’un yönetim kuruluna giren ve takımın reklamlarını Times Meydanı’nda yaptıran iş kadını şimdi hedef büyüttü. Demirag, yeni yatırımlarını Amerika’da hayata geçirme kararı aldı.



AMERİKA’DAKİ TÜRK KADINLARINA İŞ OLANAĞI SUNACAK



Daha önce Bandırma’da kadınlara yönelik yaptığı girişimlerle birçok kadına umut olan Nur Demirag, Türk kadınlarının başarısını dünyaya gösterme hedefiyle çıktığı yolda rotasını Amerika’ya çevirdi. Başarılı iş insanı, Amerika’da yapacağı yatırımlarla ülkede yaşayan Türk kadınlara da iş olanağı sunacak. Demirag, tüm projeleri hazır olan yatırımlarını çok yakında hayata geçirecek: “Türk kadınının gücünü tüm dünyaya ispat etmek istiyorum. Hem kadınlarımızı cesaretlendirmek ve hayatlarına dokunmak, hem de neler başarabileceklerini göstermek adına hazırladığım projeleri çok yakında hayata geçireceğim.”