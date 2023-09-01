Haber: Elif Hayvalı

BALIKESİR- En son çıkarttığı ‘Çalıkuşu’ singlesi ile büyük alkış toplayan Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, Erdek Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı 101. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında konser verdi. Kendisi de Erdekli olan sanat müziği sanatçısı komşularına unutulmaz bir zafer akşamı yaşattı.

‘Kapıldım Gidiyorum’, ‘Yalancı Yârim’, ‘Büyüleyen Gözlerinle’, ‘Biliyorsun Bir Zamanlar’, ‘İnleyen Nağmeler’, ‘Sevil Neşelen’, ‘Aşkım Bahardı’, ‘Gel Gönlümü’, ‘Aşkınla Yana Yana’, ‘Senede Bir Gün’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi en sevilen Türk sanat müziği şarkılarına repertuarında yer veren büyüleyici sesli Başpınar, İzmir'in Marşı'nı tam üç kez Erdek halkıyla hep bir ağızdan söyledi.

Yeni şarkıya sayılı zaman

Beyaz elbisesiyle sahnede ışıl ışıl parlayan Başpınar, yeni çıkacak şarkısının müjesini de ilk kez burada verdi. Şarkının klip çalışmasının bittiğini söyleyen kadife sesli şarkıcı, "Eylül'ün ikinci yarısında yeni şarkımla sizlerle olacak" dedi.

Konserin ardından Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın çiçek takdim ettiği başarılı şarkıcı konsere katılan tüm Erdeklilere de en yakın zamanda tekrar bulışmak üzere teşekkür etti.