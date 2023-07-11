İSTANBUL- İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, açılış sergisinde günümüz sinemasının en özgün yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın izleyiciyle ilk kez buluşacak fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. Ceylan, filmlerindeki güçlü sinema dilini fotoğraflarına da taşıdığı çalışmalarıyla izleyicinin hayal dünyasını harekete geçiriyor. “Başka Bir Yerde” sergisi, yönetmenin filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız “başka bir yerde” olmayı arzulayan karakterlerine de gönderme yapıyor.

Karakterlerin içinde yaşadıkları doğa ve yapılı çevreyle kurduğu ilişkiler, özenle kurgulanmış fotografik atmosfer, dramatik ışık kullanımı, renklerin birbirleriyle diyaloğu, abartısız duygular ve sakin yüz ifadeleri sergideki fotoğrafların tipik özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Ceylan’ın çalışmaları yaşamlarımızın yaşadığımız coğrafyadan ayrı değerlendirilemeyeceğini akla getirmekle birlikte, aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan insani deneyimlerin derinliğine de işaret ediyor.

İnsanların sürdürdüğü hayat mücadelelerini, yalnızlıklarını, zaman zaman can sıkıntılarını ve melankolilerini görünür kılan Ceylan, coğrafyalar arasındaki farklılıklardan ziyade ortak duygulara odaklanıyor. Ceylan’ın fotoğraflarında gördüğümüz kendine özgü biçimsel dil, hayal gücümüzü harekete geçirerek gitmediğimiz ve deneyimlemediğimiz coğrafyalara ve insanlara yakınlık hissetmemizi sağlıyor.

“Beyoğlu’nda Tramvaylar, İstanbul” ve “İstanbul’da Bir Kış Akşamı” gibi 2004 tarihli önemli çalışmalarıyla İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan Nuri Bilge Ceylan’ın sergisinin küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer üstleniyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL