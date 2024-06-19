Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Böylece, Microsoft 'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Milli teknoloji, araçları "konuşturmak" için yola çıkmaya hazır

Milli teknoloji, araçları "konuşturmak" için yola çıkmaya hazır

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.