ANKARA (AA) - The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölgede gözetleme operasyonlarına başladı.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ordusunun, 'İsrail ve Hamas'ın ateşkese uyduğundan emin olmak' için son günlerde Gazze Şeridi'ni gözetleme İHA'larıyla havadan izlediğini belirtti.

İsrail hükümetinin Gazze'deki İHA aktivitesinden haberdar olduğunu aktaran yetkililer, bu gözetleme operasyonlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanması amacıyla bu hafta İsrail'in güneyinde açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne destek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

İsrail'in 19 Ekim'de Gazze'deki geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuş, Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi, saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuş, Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

Muhabir: Emirhan Demir