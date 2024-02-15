Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü.

Böylece, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normaline (1991-2020) göre yüzde 25, 2023'ün ocak ayı yağışlarına kıyasla da yüzde 100'den fazla arttı.

Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta rekor yağış

Geçen ay, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar artarken, en fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

En fazla yağışı Rize aldı

En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi.

Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü.