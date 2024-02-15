Haber: Damla Oya Erman

TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ve YouTube gibi platformların gençler arasında depresyon ve intihar düşüncesi gibi zihinsel sağlık sorunlarında artışa neden olduğunu iddia ediyor. Şehir, bu sorunların gençlere sağlanan zihinsel sağlık hizmetlerine büyük bir yük getirdiğini belirtiyor.

Dava, sosyal medya platformlarının yöneticilerinin son kongre oturumlarında genç kullanıcıları zararlı içeriklere yönlendirdiği ve bu durumun zihinsel sağlıklarını ve beden imajlarını olumsuz etkilediği konusunda sorgulandıktan kısa bir süre sonra geliyor. Şehir, platformları çocukların zihinsel sağlığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle dava etmek için bu adımı attığını belirtiyor.

Şehir, dava ile birlikte sosyal medya şirketlerini sorumlu tutmayı ve gençlere ve ailelerine eğitim ve destek sağlamayı planlıyor. Ancak, ABD'de 28 yıllık bir federal yasa olan "230. Bölüm" nedeniyle sosyal medya platformlarını dava etmek oldukça zordur. Bu yasaya göre, teknoloji şirketleri platformlarına kullanıcıların yüklediği içeriklerden sorumlu tutulamazlar.

Şehir, bu adımı atarak sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi ve platformları bu konuda daha fazla sorumluluk almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.