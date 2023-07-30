Dünyanın konuştuğu trajik Titanik denizaltı patlamasından sonra Titan denizaltının ait olduğu OceanGate şirketinin kurucu ortağı Guillermo Söhnlein yeni projesiyle dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

Guillermo Söhnlein 2050 yılına kadar Venüs gezegeninin atmosferinde yaşamak üzere bin kişiyi uzaya göndermeyi planlıyor. Venüs atmosferindeki içerisinde bulunan sülfürik aside dayanıklı bir uzay istasyonu inşaa ederek oluşturulacak kolonide yaşamın mümkün olabileceğini söyledi.

Bu fikrin kulağa geldiği kadar ‘çılgınca’ olamdığını iddia eden Söhnlein, dünyanın ikizi olarak kabul edilen Venüs’te yaşamın kolay olmadığını kabul ediyor.Ancak Venüs'ün atmosferindeki sülfürik asitli bulutlara dayanacak şekilde bir uzay istasyonu tasarlanabilirse bunun mümkün olabileceğini söylüyor.

Söhnlein yeni projesi ile ilgili, "Venüs'e gitmek hakkında konuştuğunuzda son derece haklısınız. Bu, uzay sektörünün dışında, hatta sektör içinde bile şaşkınlık ve endişeye neden olabilir" dedi.

Projesi ile ilgili net tarih vermeyen Söhnlein, 2050 yılına kadar tasarlanacak koloninin 2050 yılına kadar Venüs atmosferinde bin kişiye ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

5 kişiyle birlikte patlayarak parçalanan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, temmuz ayının başında tüm faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı şirket Venüs gezisi projesi ile önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak gibi duruyor.

HABER:DUHA SENA OSKAY