Güzelyurt

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, girişimcileri ve AR-GE faaliyeti yürütmek isteyenleri, KKTC'de kuracakları Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'nde mühendis akademisyenlerin öncülüğünde bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı çalışmalar yapmaya davet etti.

Rektör Zeyrek, bir devlet üniversitesinin ilk yurt dışı kampüsü olan ve davet üzerine kurulan ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta 18 akademik yılın tamamlandığını belirtti.

Bu süreçte, yalnızca dünya standartlarında bir eğitim kurumu olma hedefini başarmadıklarını, sıra dışı pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, ödüllü projelerle inşa edilen kampüsü yıllar içinde daha çok öğrenciye hizmet verecek şekilde geliştirdiklerini ve bölgeye örnek teşkil edecek bir yerleşke kazandırdıklarını anlattı.

Lisans eğitiminde 5 programa öğrenci kabul ederek başladıkları yolculuğa,16 lisans programı ve 4 yüksek lisans programıyla devam ettiklerini belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

"400'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 600'ü aşkın öğrenciyle eğitime devam ediyoruz. Bu yıl YKS kontenjanlarımızın yüzde 99'u doldu ve 59'u yabancı uyruklu 600 yeni öğrencimiz aramıza katıldı. Kampüsümüzde, Afganistan'dan ABD'ye, İsveç'ten Zimbabve'ye geniş bir coğrafyayı kapsayan 55 ülkeden öğrenci eğitim aldı; 26 ülkeden öğretim elemanı görev aldı. Öğretim üyelerimizin yüzde 22'si T.C. ve KKTC vatandaşları dışındaki ülkelerin uyruğuna sahip. En çok yabancı öğrenci aldığımız ülkeler sırasıyla Pakistan, Kenya ve Nijerya. Mezun sayımız 4 bin 500'e yaklaştı. ODTÜ Rektörü imzalı tüm dünyada tanınan ODTÜ diploması ile mezun olan öğrencilerimiz mesleki kariyerlerinde ilerlerken ya da lisansüstü eğitime devam ederken de ODTÜ diplomasının sağladığı güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyorlar."

ABD ile eş değer mühendislik eğitimi

Rektör Zeyrek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde bilgisayar, makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendislikleri programlarının kar amacı gütmeyen ABD merkezli Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) akreditasyonuna sahip olduğunu bildirdi.

Bu sertifikasyonun ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsündeki eğitimin ABD'de akredite kurumlarla eş değer olduğunu gösterdiğini belirten Zeyrek, yazılım ve endüstri mühendisliği programlarında da akreditasyon çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ada, yapay zeka alanında AR-GE merkezi olacak

Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde verilen eğitim müfredatının ODTÜ ile aynı olduğunun altını çizen Zeyrek, ODTÜ'nün mühendislik alanındaki öncü rolünü kullanarak "Ada" için bu alanda yeni projeler geliştirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Kampüste gerçekleştirilecek projelerin daha çok, baş döndürücü hızla ilerleyen yapay zeka alanıyla ilişkili olacağını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:

"Bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde çok yetkin öğretim üyelerimiz görev yapıyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü KALTEV'de yapay zeka alanında çalışmalar yapacağız. Mühendis akademisyenlerimizin öncülüğünde bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı projelerin geliştirileceği ODTÜ KALTEV Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'ni kuruyoruz. Öğrenciler de hocaları ve şirketlerle birlikte bu merkezde teknoloji üretecek. Yakın zamanda da yapay zeka ve büyük veri mühendisliği dallarında da yeni programlar açmayı planlıyoruz. Bunun altyapısını çalışıyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda bu bölümlerin açılması ve Ankara'daki ODTÜ ile yapay zeka alanında yürütülen işbirliklerin artması hususunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

Zeyrek, geliştirecekleri bu projelerle Ada'da AR-GE ve inovasyon ekosistemini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ada'da AR-GE çalışmaları henüz gelişmiş değil. AR-GE ekosisteminin yerleşmesi için itici bir güç olmayı hedefliyoruz." dedi.

Rektör Zeyrek, Türkiye ve KKTC'de AR-GE alanında faaliyet gösteren girişimcilere çağrıda bulunarak, "ODTÜ KALTEV Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'nde mühendis akademisyenlerin öncülüğünde yürütülecek bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. ODTÜ KALTEV'in kapıları, hem yüz yüze hem de çevrim içi etkileşim imkanları sayesinde teknoloji geliştiriciler için açıktır. Genç girişimcilerimiz için girişimcilik ve dijital pazarlama eğitimleri de vereceğiz." diye konuştu.

Tıptan akıllı tarıma kadar yapay zeka kullanılacak

Yapay zeka üzerine araştırmalarını İngiltere'de ve İrlanda'da tamamlayan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Direkoğlu ise kurulum hazırlıkları süren ODTÜ KALTEV Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Merkezde, farklı disiplinlerde ve disiplinler arası araştırmalar yapılacağını, projelerle uygulamalar geliştirileceğini, ilgili şirketlere danışmanlık hizmeti sunulacağını anlatan Direkoğlu, şunları aktardı:

"Planladığımız yapay zeka sistemleri arasında tıbbı görüntü, ses ve hasta sağlık ölçümlerini kullanarak erken hastalık teşhisinin yapılması, akıllı güvenlik uygulamaları ile trafik akışının sağlanması, eğitimde yeni nesil uygulamalar, akıllı tarım için görüntülerden hastalıklı ürün teşhisi, ürün rekoltesi tahmini, değişen iklim koşullarına göre hassas sulama sistemleri, akıllı insan-bilgisayar etkileşimi gibi uygulamalar yer alıyor."

Doç. Dr. Direkoğlu, yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalar için ilgililere, proje işbirliği çağrısında bulundu.