İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 37. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 27. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu. 27. Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 12 Mayıs 2023 Cuma günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Hümay Güldağ’ın sunduğu törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve Yaftalı Tabut oyuncuları Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu katıldı.

“Bedia Muvahhid Ödülü Bizim İçin Kıymetlidir”

Ödül töreninde bir konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sözlerine İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunun başarısından bahsederek başladı: “İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak İstanbul Klasiklerle Buluşuyor mottosuyla açtık sezonumuzu. Seyircinin teveccühünden de anlıyoruz ki çok iyi bir iş yapmışız. Bu ödül töreni sezonu taçlandırmak gibi oldu bizim için. Bu sezon klasikleri İstanbul seyircisiyle, özellikle gençlerle buluşturmak istedik. 37.sini düzenlediğimiz İstanbul’un aralıksız devam eden tek gençlik festivalinde 27.sini vereceğimiz Bedia Muvahhid ödül gecesinde bugün bir aradayız”

Bedia Muvahhid Türkiye’nin Sembol Sanatçılarından Biridir

Bedia Muvahhid’in bir sanatçı olarak sembol olduğundan bahseden İşsever, bu ödülün anlamından bahsederek konuşmasını sürdürdü: “Bedia Muvahhid bir Darülbedayi sanatçısıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınının sahnede olmasını teşvik etmesi üzerine ve ustamız Muhsin Ertuğrul’un beğenisiyle sahneye çıkmış,

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL