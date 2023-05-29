Öğrencilerden Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ne ziyaret

Beylikdüzü Belediyesi’nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören öğrencileri, Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi’nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören öğrencileri Müzeler Haftası kapsamında, ilçe belediyeleri arasında yapılan ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliği taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. Hafta boyunca devam eden etkinliklerde eğlenme ve öğrenme fırsatını bir arada yaşayan öğrenciler oldukça keyifli zaman geçirdi. Çocuklara müzeleri sevmeleri ve müzeleri ziyaret ederken nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili masal okundu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, ilçe belediyeleri arasında yapılan ilk eğitim müzesi olmasıyla dikkat çekiyor.