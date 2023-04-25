Bingöl

Kent merkezindeki 75. Yıl İlkokulu'nda görev yapan Tigan, kendisini geliştirdiği bilişim alanında, öğrencilere de fayda sağlayabilmek için çaba sarf ediyor.

Öğrencilerinin potansiyelini ve yeteneklerini ortaya çıkararak, günlük hayatta karşılarına çıkacak problemleri çözebilecekleri çeşitli projeler üretmelerine katkı sunan Tigan, 2021'de yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde 3 bin öğretmene "web-2 araçları", "P4C", "STEM" ve "yaratıcı yazarlık" gibi birçok program üzerine verdiği çevirim içi eğitim neticesinde Microsoft'un "Kadın Liderler Yarışması"nda “Yılın En Başarılı Kadın Eğitimcisi” seçildi.

Tigan, bu yıl da okulun 3/F sınıfı öğrencilerinden oluşan 6 kişilik takımla, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan ve nadir görülen nörolojik bir hastalık olan ALS'ye yakalanan bireyler için "Yapay Zekayla Bana Yaslan" adlı projeyi hazırladı.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde dahi sağlıklı kalabilen göz kaslarının kullanımı için göz refleksiyle hareket etmesi prensibiyle çalışan mini televizyon, tekerlekli sandalye ve yatak tasarlayan Tigan ve ekibindeki öğrenciler, TEKNOFEST’in "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisine bu proje ile başvurdu.

Bu kapsamda ALS hastalarının göz refleksiyle tekerlekli sandalye ve yatağı hareket ettirmesi, televizyon kumandasına komut vermesi prensibiyle çalışan yazılım geliştirildi.

Bu yazılım, gözlüğün kenarına veya ve hastanın kullanacağı televizyon, tekerlekli sandalye ve yatağa monte edilecek. Bluetooth bağlantısı ile hasta, gözleriyle kameraya komut vererek bu eşyaları kullanabilecek.

Geliştirilen yazılım, oyuncaklardan alınan parçalarla ve elektrik devresiyle prototipi hazırlanan mini tekerlekli sandalye, yatak ve televizyon üzerinde denendi.

Yapılan değerlendirme sonucu bu tasarım 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te birincilik için yarışacak.

"Çocuklarla böyle bir projeyi hayata geçireceğimiz için mutluyuz"

Baran Tigan, AA muhabirine, öğrencileriyle, "Bir fikirle dünyayı nasıl değiştirebiliriz?" sorusuyla yola çıktıklarını, çevrelerinde yaşanan sorunlara çözümler aradıklarını söyledi.

Bu projeyi hazırlamadan önce hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiklerini ifade eden Tigan, öğrencilerin bu sayede yatalak hastaların ne tür zorluklar yaşadığını gördüğünü belirtti.

Bir nöroloji doktoruyla da görüştüklerini, bu hastaların sorunlarını öğrendiklerini ve öğrencilerin hastaların yaşadığı sorunları anlamak için empati kurmaya başladığını dile getiren Tigan, ALS derneği ile de görüştüklerini ve hastaların günlük hayatta ne tür sorunlar yaşadıkları konusunda farkındalık kazandıklarını kaydetti.

Tigan, "Bu nedenle projemiz daha gerçekçi, daha çözümcül oldu. Yapay zeka ile ALS hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak, günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirmek için böyle bir proje planladık. Çocuklarla böyle bir projeyi hayata geçireceğimiz için çok da mutluyuz. Bingöl'den ilkokul kategorisinde TEKNOFEST'te finalist olan ilk takım olmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz." dedi.

"TEKNOFEST ve bu proje ufkumuzu açtı"

Takım kaptanı 9 yaşındaki Erva Yıldız, 1. sınıftan bu yana engelli arkadaşları için projeler yaptıklarını belirtti.

ALS hastalarının ilerleyen aşamada sadece göz kaslarını kullanabildiğini öğrendiklerini dile getiren Yıldız, "Bu göz kaslarını değerlendirmek istedik ve proje yaptık. TEKNOFEST'e katılacağımız için çok mutluyum. TEKNOFEST ve bu proje bizim ufkumuzu açtı. Büyüdüğümüzde hayatımıza bir katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeye katkı sunan öğrencilerden 8 yaşındaki Asel Serra Çiftçi de robotik kodlama derslerinin neticesinde ALS hastalarının hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, TEKNOFEST'e katılacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

AA