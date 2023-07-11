İSTANBUL- Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan deprem, 10 ilimizde de ağır hasar bırakırken, 58 binden fazla can kaybı verildi. Afet bölgesinde kalan depremzedelere destek vermek adına #iyiliğeyolculuk a çıkan Oğuz Holding, Juss ile Kral FM ortaklığında destek vermek ve bu konuda farkındalık yaratmak için yolculuğa çıkıyor.

DEPREMZEDELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer, ülkeyi derinden sarsan afeti unutmadıklarını ve dayanışmayı sürdürdüklerini dile getirerek; “Hiçbir zaman unutmayacağımız ve kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle yad edeceğimiz depremin üzerinden 5 ay geçti. Belki gün içinde birçoğumuzun aklına bile gelmiyor ama deprem bölgesinde hayatta kalanlar için hayatın zorlu sınavı devam ediyor. Beslenme, hijyen, barınma, eğitim ve işsizlik sorunları gibi.. Juss Meyve Suyu olarak bu konuda farkındalık yaratabilmek amacıyla Kral FM ile birlikte iyiliğe yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel yolculuğun depremin ilk sürecinde yaşadığımız tek yürek anlayışının devamını amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ