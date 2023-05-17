İstanbul

Buruk, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakada bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşma oynadık. İstanbulspor, son haftaların formda takımlarından biri. Bize karşı da zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi, zaman zaman önde baskı yaptılar. Oyunun genelinde çok fazla rakip ceza sahasına girdik. 51 kez ceza sahasına girmişiz. Bu bölümde kendi kalitemizin altında işler yaptık. Bitiriciliği daha doğru yapabilseydik maçı çok erken bir şekilde bitirebilirdik. Rakibimize de çok net fırsatlar vermedik. Zaniolo'nun kırmızı kart görmesinden sonra yaptığımız hamleler olumlu olarak cevabını verdi. 10 kişi kaldıktan sonra baskımızı devam ettirdik ve pozisyona girdik. Nelsson'un çok kritik müdahalesi sonrasında attığımız golün ardından çok değerli bir 3 puan ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Taraftarımız bugün yine yanımızdaydı. Onlarla daha güçlüyüz."

Ligin 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatan genç teknik adam, "Daha güçlü bir şekilde Sivasspor maçına hazırlanacağız. Şampiyonluk yolunda son maçları oynuyoruz. Üzerimizde bir baskı oluşuyor. Bu baskıyı fiziksel, performans ve disiplin olarak iyi bir şekilde atlattık ama bitiricilikte attığımız şutlar hedefi bulmadı ve son pasları doğru veremedik. Burada daha iyi olsaydık skora daha erken ulaşabilirdik." diye konuştu.

"Savunma oyuncularımızın performansı tamam"

Okan Buruk, sezonun genelinde savunmada iyi olduklarını ancak hücumda girdikleri pozisyona göre az gol attıklarını dile getirdi.

Hücumdaki istatistiklerine göre az gol attıklarını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Savunma, defans oyuncularının yapacağı bir şey değil. Tüm takımın doğru yapması gerek. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında iyi bir performans sergilemedik ama son 2 maç iyiydik. Genel olarak iyi savunma yapıyoruz. Savunma oyuncularımızın performansı yüksek. Ayrıca ligde en çok pozisyona giren takımız. Gol sayımız, girdiğimiz pozisyon ve gol beklentisine göre daha yüksek olması gerekirdi. Savunma oyuncularımızın performansı tamam ama hücumda 3-4 oyuncumuzun 10 golün üzerine çıkması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"

Okan Buruk, son haftalara önemli bir avantajla girdiklerini belirterek şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Kazanma baskısını camia olarak iyi yönettiklerini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun ilk maçında da aynı baskıyı hissediyorsunuz. Galatasaray takımını çalıştırıyorsunuz. Her maçı kazanmak zorundayız. Bu psikolojiyle ben ve oyuncularım hazırlanıyoruz. Şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığımız maçı da kazanmak zorundayız. Bu baskı hep olacak. Önemli olan bu baskıyı doğru bir şekilde yönetebilmek. Bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş maçı sonrasında dışarıdaki insanlar daha çok baskı altındaydı. Korkan ve ümitsizliğe kapılan oldu ama 3 puan öndeydik. Baskı ve hatalar hep olacak ama önemli olan kendimize güvenmemiz. Galatasaray taraftarı da bize hep destek verdi. Hep, 'Mayıslar bizim' dedik. Bunun altında toplandık. Yine mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak hiçbir şey bitmedi. Lig devam ediyor. Ne olursa olsun bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Onun için aynı ciddiyetle hazırlanacağız."

"Bu 8+3'ten kimse mutlu değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, devam eden 8+3 yabancı oyuncu kuralından kimsenin memnun olmadığını dile getirdi.

Mevcut kuralın olumlu bir getirisi olmadığını savunan genç teknik adam, "Bu 8+3'ten kimse mutlu değil. Kimin mutlu olduğunu bilmiyorum ama alınan karara saygı duyuyorum. Kulüplerin büyük bölümü, taraftar, medya istemiyor. Kimin istediğini merak ediyorum. Aynı şekilde karar alındı. Tüm hocaların ortak şikayeti oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliğinde farklı bir şey getirilebilirdi. Devamlı Türk hesabı, maç öncesinde kadro yapmak çok zor. Bu kuralın olumlu bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de getirisi olacağını düşünmüyorum. Ancak böyle karar verilmiş. Saygı duyup elimizden geleni yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kart

Okan Buruk, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun üzgün olduğunu söyledi.

Buruk, "Zaniolo'nun kalitesini ve bitiriciliğini kullanmak istedim ama şanssız bir şekilde topu ayağından açtı ve tabanı rakibe gelince kırmızı kart gördü. O da üzgün. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde yaşanabilecek şeyler ama daha dikkatli olması gerekirdi. Bir şanssızlık. Bizi sevindiren 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımızın olağanüstü mücadele vermesi, aynı oyunu devam ettirmeleri. Eksik kaldığımız hissedilmedi." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

İstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

AA