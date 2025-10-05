Müsabakayı değerlendiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynamıştık. Bu maçta daha farklı bir oyun olacağını, rakibimizin topu bize bırakacağını, sahaya doğru yayılarak hücumda üretken olmamız gerektiğini biliyorduk. İlk yarıda kendi sol kanadımızı kullanmak istedik. Jakobs'un 3 güzel koşusu vardı. Hem topa sahip olacağımızı hem de rakibimizin Rafa Silva ile geçiş kovalayacağını biliyorduk. Aslında kırmızı kart pozisyonu yerleşmediğimiz bir pozisyon değilmiş. Lemina arkadaydı. Davinson aslında doğru yerde. Sallai oradaydı. Davinson'un yaptığı bir dalgınlık hem rakibin onu geçmesine hem de ayağına takılarak kırmızı kart görmesine yol açtı. Bugün bardağın dolu tarafından bakacağımız şey, 10 kişi kaldıktan sonra oynadığımız futbol. Topa sahip olmamız, yaptığımız baskılar, girdiğimiz pozisyonlar, oyunu yönetmemiz, ikinci yarıda rakibe sadece bir pozisyon vermemiz olumluydu. Hiçbir zaman bir puana sevinmiyoruz ama 10 kişiyle 1-0 geriden gelerek fedakarca bir oyun sergiledik. Birçok oyuncum çok önemli işler yaptı. Bir kişi eksik olmamızın fark edilmediği bir maç izledik. Beşiktaşlı oyuncuları ve Sergen hocayı da tebrik ediyorum. Planları doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştılar."

Hakem Yasin Kol'un performansı

Okan Buruk, derbinin hakemi Yasin Kol'un performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Hakem Yasin Kol'un 68. dakikada avantaj oynattığı ofsayt pozisyonunun ardından Galatasaray'ın atağını kestiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Geçen sene tek yenilgimiz, yine Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçtaydı. O maçın hakemi de Yasin Kol'du. Verilen yanlış bir kırmızı kart vardı. Yüzde 80 oranında kırmızı kart olmadığını düşündüğümüz bir pozisyondu. Orada Video Yardımcı Hakem (VAR) çağırmıştı. Zaten VAR çağırdığında hakemler yüzde 99 oranında sesini çıkartmıyorlar. Bu maç Yasin Kol'u karşımızda görünce şaşırdık. İki hafta önce de maçımızı yönetmişti. Benim için ettiğimiz mücadele, maç içinde gerçekleştirdiğimiz aksiyonlar hakem kararlarından daha önemli. Ancak benzer pozisyonda Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitecek. Yasin Kol'un yaptığıyla Arda Kardeşler'in yaptığı arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Bir kez de Yunus'un atağı kesildi. Hakemin 'Oyna' dedikten sonra 3 pasın ardından pozisyona girerken düdük çalınmasıyla ilgili değerlendirme yapılacaktır. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman geçirmelere izin verdi."

Türk hakemlerin oyunu yavaşlattığını ileri süren Buruk, "Bence oyuncular hızlı oynamak istediğinde de hakemler durduruyor. Hakemler bence oyunun durmasını istiyor ve seviyor. Daha rahat ediyorlar. Bunun değişeceğini düşünmüyorum. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 60 dakikalara çıktığında bizim için ekstra zor oluyor. Hakemlerin oyunu hızlandırmalarını ümit ediyoruz." dedi.

"Bu maçta 11'e 10 iken daha iyi oynadık"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bir kişi eksildikten sonra daha iyi performans sergilediklerini dile getirdi.

Okan Buruk, "Türk takımları, bir haftada 2 maç oynamaya müsait değil mi?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Maçın 34. dakikasında 10 kişi kaldık. Çok uzun süre 10 kişi oynadık. Dinlenmek için bence 4 günlük ara yeterli. Bu maçta oyuncularım bir kişi eksik olmalarına rağmen rakipleri kadar koştu, daha çok topla oynadı, fedakarca bir futbol ortaya koydu. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Aynı oyuncular 4 gün önce bir maç oynadı. Bugün 11'e 10 iken daha iyi oynadık. Bunda da neleri iyi yaptığımızı değerlendireceğiz. Daha zevkli bir maç beklenebilirdi."

"Icardi, beklenenden erken döndü"

Okan Buruk, Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin performanslarından memnun olduğunu söyledi.

Her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu aktaran Buruk, "Oyuncuların adaptasyonları farklı zaman alabiliyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performanslarından çok memnunum. Icardi, çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Bir sene oynamadı. Beklenenden daha erken döndü. Attığı gollerle takımın birçok maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Maç maç oyuncu seçimleri yapıyoruz. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında tek santrforla oynadık. Galatasaray, çok farklı dizilişlerle sahada olacak. Burada da hem Sane'nin hem Icardi'nin takıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hem karakterliler hem kaliteliler. Bu sürecin devamında bütün oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, Icardi'nin yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmamasıyla ilgili, "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Singo'nun arka adalesinde bir zorlanma oldu. Atılan bir uzun topa hareketlenmişti. Aslında savunma oyuncularından atılan uzun topları çok fazla istemiyorum. Birçok pozisyonda kısa oynama ve oyunu kurma şansımız varken uzun toplarla geçiş yedik, top dışarı çıkınca rakibin oyunu başlatması süre aldı. Singo uzun topa çıkınca sakatlandı. Çok uzun sürecek bir sakatlık olmadığını düşünüyorum. Milli takıma gidecekti. Kontrolleri yapıldıktan sonra karar verilecek. Osimhen'in herhangi bir sakatlık şikayeti olmadı. Çok yorulduğu için değiştirdim." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncularım yorgun değildi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçının yorgunluğunun olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin 30 Eylül'de Liverpool ile yaptığı maçın derbiyi etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Buruk, "İyi konsantre olup olmadığımızı, oyuna iyi başlayıp başlamadığımızı sorgulayabilirim ama yorgunluğu sorgulamıyorum. Oyuncularım 10 kişi daha iyisini yaptı. Demek ki yorgun değillerdi." diye konuştu.

"İlkay transferiyle önemli bir saha içi lideri kazandık"

Okan Buruk, yeni transfer İlkay Gündoğan'ın saha içinde takımın lideri olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcunun performansını değerlendiren Buruk, "İlkay transferiyle önemli bir saha içi lideri kazandık. Hem saha içinde hem de saha dışında futbolu çok iyi bilen, arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan, maç içinde de takımı çok iyi yöneten bir oyuncu. 10 kişi kaldıktan sonra Torreira'nın dinamizmi, sertliği ve müdahaleleri çok önemli ama İlkay'ın alanları doğru kapatması rakibimize 11'e 10'da üstünlük kurmamızda en büyük etkendi. Kırmızı kart görünce Lemina'yı stopere çektim. Orta sahada Torreira ile İlkay'ın olmasını istedim. Rakip ön alan baskısı yapmayınca kalecimiz Uğurcan'ı merkezden oyuna sokarak topun bizde kalmasını sağladık. Zaman zaman Uğurcan ile topu ileri taşıdık. Net baskı gelmeyince oyunu eşitledik." diyerek sözlerini tamamladı.