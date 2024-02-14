Buruk, yarın RAMS Park'ta yapılacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip, UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam ettiklerini hatırlatan Buruk, "Avrupa bizim için çok değerli. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadık ve buradan UEFA Avrupa Ligi'ne geçtik. Bu kulvardaki hedeflerimize ulaşmak için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Maç maç düşüneceğiz. İlk maçı sahamızda oynuyoruz. Deplasmandaki gol avantajının ortadan kalktığı, iki sahada da gollerin eşit olduğu bir maç olacak. Bu da bu tür maçların önemi ve zevkini biraz daha artırdı. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Sahamızda taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi bu zamana kadar gösterdik. Amacımız bu maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak." diye konuştu.

İyi bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, "Sparta Prag, kendi liginde geçen sezonun şampiyonu. Bu sezon da lider durumdalar. Liglerinde uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bizim de yüksek tempo ve yoğun fikstür dönemimize denk geldi. Bu maç öncesi hem dinlenme hem de çalışma şansımız oldu. Yüzde 100'ümüzle bu maça hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım ilk maçı kazanarak avantajlı bir şekilde ayrılırız. İyi ve zor bir rakip. İyi başlayıp maçın sonuna kadar devam etmek zorundayız. Burada da sabra ihtiyacımız var. Taraftarımıza ve Galatasaray'a yakışır bir oyun ortaya çıkacağından şüphem yok. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Oyun olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağız"

Okan Buruk, Sparta Prag'ın güçlü bir takım olduğunu dile getirdi.

Çekya temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sonradan kendi gruplarına düşen Kopenhag'a elendiğini hatırlatan Buruk, "Kopenhag'ı kimse tanımıyor ama kolay olarak görüyor. Ne Kopenhag'ı seyretmiş ne de oyuncusunu biliyor ama herkes 'Kopenhag kolay takım' diyor. Kopenhag ile ilk maçta 2-2 berabere kaldıktan sonra çok büyük eleştiri aldık. Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir rakip yok. Sparta Prag da sezon başında Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geldi. İki maçta berabere kaldı ve penaltılarda elendi. İyi bir takım. Oyun olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kaliteli oyunculara sahipler. Biz de büyük maçları çok daha iyi oynuyoruz. Bu maçı önemsiyoruz. Karşımızda oynamak isteyen bir takım olacak. Yarınki hedefimiz ilk maçta galip gelmek." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray armasını bir kupayla taçlandırmak istiyoruz"

Okan Buruk, bu sezon mücadele ettikleri dört kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray camiasının birlik olduğunda başarıların yakaladığına aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir takım oyunu içindeyiz. Ben başında olsam da oyuncularım, çalışanlarımız ve yönetimimizle performans sergiliyoruz. Bu performansta inişler ve çıkışlar olabiliyor ama ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Son 1,5 senede bu artarak ilerliyor. Bu birliktelik bize galibiyetler ve başarılar getiriyor. Geçen sezon bir şampiyonluk getirdi. Bu sezon önümüzde daha fazla hedef var. Birincisi Süper Lig'deki hedefimiz. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa oynayacağız. Avrupa Ligi de hedeflerimizden biri. Dört kupayı kazanma hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu birlikteliği sağladığımızda Galatasaray'ın büyüklüğünü ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik için etkili bir oyun ortaya koymak lazım. Stada gelen herkesin oyunumuza katılmasını istiyorum. Futbolun içinde farklı hikayeler ve maçlar var. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. Hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu oyun ve duruş olarak Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Sırada Avrupa Ligi ve Süper Lig var. Buralarda başarılı olmak ve Galatasaray armasını bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Kazandıkça rekorlar geliyor ama kazanan her zaman Galatasaray oluyor."

"Takımımdan beklentim yüksek"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Ara transfer döneminde Sacha Boey'in ayrıldığının hatırlatılması üzerine Buruk, takım olmanın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Ara transfer dönemi zor geçiyor. Bu dönemi güzel bir şekilde tamamladık. Serge de bugün geldi, bizimle beraber olacak. Kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz istediğimiz takviyeleri yaptı. Derrick Köhn'ün transferini daha erken bitirebilseydik farklı olabilirdi ama elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu da zorlu iki maçı kazanarak gösterdik. Takım olduğunuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini aramazsınız. Ancak takım olgusunu yakalamak lazım. Son iki maçta takım olgusunu yakaladık. Kimin olup olmadığı değil oyun önemli. Geniş bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla 4 kulvarda mücadele edeceğiz. Sacha bizim için önemli bir oyuncuydu ama yerine oynayacak her futbolcu elinden geleni yapmaya çalışacak. Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağız. Takımımdan beklentim yüksek. İyi performans bekliyorum."

Okan Buruk, sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili, "Abdülkerim, 2 gün takımla antrenmanlara çıktı. Şu anda oynayabilecek durumda." dedi.

Buruk, sadece Hakim Ziyech'in sakatlığının devam ettiğini dile getirdi.

Eryaman Stadı'ndaki zemin tartışmaları

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın oynanacağı Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili de konuştu.

Stat zeminiyle ilgili tartışmalar hatırlatılarak, Sparta Prag maçındaki tercihlerinin etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Bakım çalışmalarının ne sonuç verdiğini bilmiyoruz. Gittiğimizde göreceğiz. Bu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sorumluluğunda olan bir durum. Demek ki oynanmasını uygun gördüler. Maça çıktığımızda federasyonun doğru karar verip vermediğini net bir şekilde göreceğiz. Bence bütün sorumluluk TFF'nin. Biz sahayı düşünmeden gidip oynayacağız. Kumda da oynasak kazanmak için mücadele edeceğiz. Benim zamanımda toprak sahalar vardı. Ben alışığım ama oyuncularımı hazırlayacağım. Ancak 10 günlük bakım süresinde sahanın düzeleceğini düşünüyorum. Tüm sorumluluk TFF'nin. Olumsuz şeyler de TFF'nin hatalarından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.