Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beklediği gibi bir maç olduğunu belirten Buruk, "Rakibin 5-4-1 şeklinde savunacağını düşünüyorduk. Sabırlı ve sakin olduğumuzda bloklar arası pasların, dikine oyunun bize sonucu getireceğini düşünüyordum. Maçın genelinde bunu yaptık. Bazen bloklar arası pasları doğru kırdık ama ceza sahası çevresinde net pozisyon üretecek pasları veremedik. Hep gol atacağız gibi gitti maç ama beklemediğimiz anda gol yedik. 1-0 sonrası reaksiyon gösterdik. Maçın büyük bölümünde hem toplu hem de topsuz olarak doğru oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Sonunda kazandık. Tabii ki kazanmak çok önemli. Özellikle son dakika golleri çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, yedikleri golde konsantrasyon sorunu yaşadıklarını anlatarak, "Yediğimiz golde duran top sonrası daha odaklanarak durabilirdik. Yediğimiz golden sonra 1-2 tane geçiş şansı verdik. Bugün önemli olan kazanmaktı. Çok fazla pozisyona girdik. Daha fazla gol atmamız lazımdı. Şanslı bir günümüzde değildik. Dört topumuz direkten döndü. Birçok pozisyonu değerlendiremedik. Oyuncularımın emeklerine ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunmanın iki kanadına transfer yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sacha Boey'in rekor bedelle Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olduğunu hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiğiz. Özellikle sağ ve sol bekte alternatifler oluşturarak oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum. Başkanımızla konuştuk. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı. Berkan sol bekte oynadı, maçın devamında Barış sol beke geçti. Oyuncularımın hepsi ellerinden geleni yapıyor. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanacağız. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Bu denklemi çözebilmem için bir an önce transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz."

Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.

"Boey, inanılmaz bir hikaye yazdı"

Buruk, bonuslar hariç 30 milyon avro kazandırarak kulüpten ayrılan Sacha Boey'un inanılmaz bir hikaye yazdığını vurguladı.

Okan Buruk, Sacha Boey'un gelişimine değinerek, "Sacha'nın transferinde, oynatılmasında ve satış sürecinde emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor. Ancak en büyük pay Sacha'nın kendisinin. Çok çalıştı, emek verdi. Burada birinden konuşulacaksa Sacha Boey'un istikrarından, çalışma azminden, örnek olmasından bahsetmek gerek. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da çok başarılı olur." şeklinde görüş belirtti.

"Assignon da adı geçen oyunculardan biri"

Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Rennes'te forma giyen sağ bek Lorenz Assignon'un gündemlerinde olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sacha'nın transferi beklediğimiz, planlanan bir şey değildi. Birçok alternatif üretiyorsunuz ama onlar zaman içinde başka takımlara gidiyor. Angelino da Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanını açmak için bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu. Gittikten sonra bir şey yapabiliyorsunuz. Hazırlık yapıyorduk ama bunlar başka takımlara gidiyor ya da takımının tutmak istedikleri oldu. Birçok oyuncu üzerinden çalışmamız sürüyor. Lorenz Assignon da adı geçen oyunculardan biri ama net bir görüşmemiz olmadı. Sağ ve sol bek için birçok isim var. Transferde yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek. İyi niyetli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimiz taraftarımızı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım kalan 4 günde Avrupa için bize basamak atlatacak oyuncu buluruz."

"Barış her mevkide oynayınca değerini artırdı"

Okan Buruk, kadrosundan başka oyuncunun ayrılmasını istemediğini belirtti.

Adı transferde geçen Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimalini nasıl gördüğünün sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Barış her mevkide oynayınca değerini artırdı. Bizim gözümüzde de öyle. Bir futbolunun çok yönlü olması çok önemli. Şu an için kadromuzdan bu tür oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Bütün oyuncumuz takip ediliyor. Kadromuz çok değerli. Şimdi olmasa bile yaz transfer döneminde teklifler gelecek. Şu andaki kadromuzu koruyup üzerine transfer yapmak istiyoruz. Şu anda oyuncu sayımız azaldı. Afrika Uluslar Kupası, sakatlıklar ve cezalardan dolayı birçok oyuncumu kullanamıyorum. Bu dönem içinde başka oyuncu kaybı istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik üstünlük diye bir şey olduğuna inanmıyorum"

Buruk, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ile puan puana yarıştıklarının hatırlatılarak psikolojik olarak üstün tarafın kim olduğunun sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Son maçlar iki takım için de zor geçiyor. Fenerbahçe de son 3 maçını zorlanarak kazandı. Geri düştü veya son dakika golüyle kazandı. Bizim de böyle maçlarımız var. Fenerbahçe de bizim gibi dominant oynuyor. İki takım pozitif havada, puan kaybetmek istemiyor. Önceki senelerde puan kaybı normal karşılanabilirdi ama artık karşılanmıyor. İnanılmaz bir yarış var. İki takım da kazanmak zorunda ve bunun için elinden geleni yapıyor. Burada az hata yapan taraf olmak istiyoruz. Hangi takım daha az hata yaparsa şampiyon olacak. İddiamızı sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum. Psikolojik üstünlük diye bir şey olduğuna inanmıyorum. İki takım da aynı puanda ve şanslar eşit. Galatasaray'ın genlerinde yarışta olduğu şampiyonluğu kazanmak var. Bu yarışı yine sürdürmek istiyoruz. Yine, 'Mayıslar bizim' demek istiyorum. Bir şampiyonluk daha kazanmak hedefimiz. Ancak Fenerbahçe'nin de ne kadar iyi oynadığını, iyi kadrosu olduğu görüyoruz."