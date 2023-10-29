Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Soner Arıca, çocuklara armağan ettiği, sözleri ve müziği kendisine ait olan Cumhuriyet Marşı’nı Okan Koleji korosu ile birlikte seslendirdi.



Büyük bir coşkuyla gerçekleşen performansın ardından marşının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Arıca, duygularını “Olanları gözlerim dolu dolu izliyorum. Marşı ilk kez paylaştığımda 'Hepimizin marşı’ demiştim, görüyorum ki gerçekten Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda hepimizin olmuş, bunun gururunu yaşıyorum" sözleriyle ifade etti.