Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Büşra Çengel Ulu’dan annelere minik bir öneri geldi.

Uzm. Dyt. Büşra Çengel Ulu; “Anneler en çok çocuğum sabah kahvaltı yapmıyor ne yapmalıyım diyorlar. Okula giden çocuğun elbette enerji ihtiyacı artıyor, anne sütünden sonra en değerli besin yumurta mutlaka kahvaltıda tüketilmeli bunu farklı çeşitlerde krep içine, börek içine, ya da omlet şeklinde yapabilirsiniz. Böylelikle kahvaltı yapması sağlanabilir.

Ara öğünde mutlaka taze meyve, kuru meyve ya da kuruyemiş ekleyebilirsiniz, tabi tatlı istekleri de olacak ama evde yapacağınız kek veya kurabiyelerden yardım alabilirsiniz.

Öğlen beslenmelerine bozulmayacak gıdalar eklenmeli bu gıdalar termos kap veya çantalarda muhafaza edilebilir. Köfteli dürümler, sandviçler, ya da makarna olabilir.

Çocuklarımızda lif alımı önemli bu besinlerin yanına mutlaka havuç dilimleri, salatalık dilimi veya minik domates dilimleri olabilir. Tüm çocuklara iyi bir eğitim öğretim yılı dileriz” dedi.