BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Norveçli teknik adam ile futbolculardan Orkun Kökçü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Shakhtar Donetsk'i kaliteli ve zor bir ekip olarak nitelendiren 52 yaşındaki teknik direktör, "Önümüzde iki önemli maç var. Hazırız. Formanızda Beşiktaş amblemi varsa her maç sizin için büyük bir maçtır. Her maçta senaryo farklıdır. Her maçı son maçınız gibi oynamak zorundasınız. Benim için her maçın önemi aynı. Shakhtar, Trabzonspor, Galatasaray ve Manchester United hepsi büyük maç. Maç maç bakıyorum. Odak noktam önümüzdeki maç. O maça hazırlanıyorum. Shakhtar iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Arda Turan'ın iyi bir futbol geçmişi var. Oyuncu olarak Avrupa'da iyi işler yaptı. Geçen sene Eyüp'teydi. Alt ligden çıktı, iyi performans gösterdi. Yeni bir maceraya atıldı. Kendisine yarın hoca olarak büyük zorluklar çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların desteğini hissedeceklerini dile getiren Solskjaer, "İyi ve kaliteli hocası ile oyuncuları var. Bize sıkıntı çıkaracaklarını biliyorum. Çözümler üretmeliyiz. Aynı şekilde biz de onlara sıkıntı çıkarmalıyız. Yarın en iyi maçımızı oynamak zorundayız. Biz 12 kişi oynayacağız. Çok büyük taraftarımız var. Yarın onlar da stadı dolduracaktır. Rakibimiz ise Polonya'da oynayacak. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Final hayalimiz var"

Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin hayalini kurduklarını belirtti.

Lig finalinin bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynanacak olmasıyla ilgili bir soruya Solskjaer, şu yanıtı verdi:

"Finalin kendi sahamızda oynanacak olması ekstra bir motivasyon sağlıyor. Böyle bir hayalimiz var. Oralara çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Disiplinli olmanız gerekiyor. Çok fazla çalışmanız gerekiyor. Hedeflediğimiz yer en yukarısı. Böyle bir hayalimiz var. Ulaşmak için de odaklanmamız gerekiyor. Engelli at yarışlarının örneğini verebilirim. Her engeli aşmanız gerekir. Sonuca ulaşmak için ilk engel her zaman daha yüksektir. Her engele odaklanmanız gerekir. Önümüzde iki maç var. Bunları geçmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmamız gerekiyor ama inancımız tam."

Sahaya kendi oyunlarını yansıtmak için çıkacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Geçen sene Masuaku vardı. Kendisi çok fazla öne çıkan ve orta yapan bir futbolcuydu. Şimdi Jurasek geldi. O da kaliteli ve orta açan bir oyuncu. Bizim yapmamız gereken rakip üzerinde otoritemizi sağlamak. Her türlü varyasyon olacak ve taktik olarak da 10 günden beri kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarının 10-12 günü fiziksel olarak çalışma üzerine olur. Kendi taktik anlayışımızı 1 haftadır çalışıyoruz. Tammy Abraham geldi. Şimdi onun gelişiyle geçen seneki oyunumuzdan daha farklı bir oyun oynayabiliriz."

"Taraftarın gelip izlemek istediği bir Beşiktaş oluşturmak istiyorum"

Norveçli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarların izlemek isteyeceği bir Beşiktaş takımı oluşturmayı amaçladığını anlattı.

Kaliteli oyuncuların kadroya katıldığını aktaran Solskjaer, "Her zaman yeni opsiyonlara açığız. Bu konuda istekliyiz, daha iyi oyuncu bulursak buna açığız. Başkanımız iradesini gösterdi. Kaliteli oyuncular transfer ettik. Yeni transferler geldi, Demir Ege ve Kartal Kayra kiralıktan geri döndü. Bir teknik direktör için bunlar harika isimler. Başkanımız en iyi seçenekleri getirmek için mücadele ediyor. Jonas ve Tayfur sağ bek için düşündüğüm iki oyuncu. Onların performansı beni mutlu ediyor. Onlardan biri yarın oynayacak." ifadelerini kullandı.

Her maçın farklı bir havasının olduğunu vurgulayan 52 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti:

"Her maçtaki zorluk seviyesi farklıdır. Senaryolar farklı olduğu için çözümleriniz de farklı olur. Kendi kriterlerimiz var. Atak yapmak, taraftarı eğlendirmek istiyoruz. İyi bir şekilde hücum oynamak oyuncu grubuna bağlı. Bu sene Tammy var. Ciro'dan farklı bir oyuncu. Tammy ile gelen oyuncular Orkun, Demir Ege ve Kartal ile farklı sistemle oynayabiliriz. Defans da yapmak zorundasınız. Topu en kısa sürede geri almalısınız. Golü atmanızın en kolay yolu rakip topu kaptırdığında onları dengesiz bir şekilde yakaladığınız zamandır. Rakiplere göre oyunu oynamak gerekiyor. Taraftarın gelip izlemek istediği bir Beşiktaş oluşturmak istiyorum. Yüksek şiddetle futbol oynayan, enerjisini sahaya veren, o formayı giydiği için gurur duyduğunu taraftara yansıtan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk dakikadan itibaren ilk şut, ilk gol, ilk mücadeleyi gösteren bir takım oluşturmak istiyorum."

"Takımın top kaybedip 50 metre geri koşmasını istemiyorum"

Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki oyuncu grubundan memnun olduğunu vurguladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de hazırlık kamplarını 30-35 oyunuyla yaptığını ifade eden Solskjaer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Herkesi organize şekilde hazırladığınızda oyuncuları çalıştırıyorsunuz. Herkes profesyonel. Yarın maçımız var ve 11'e 11 taktiksel maçlar yapıyoruz. Dışarıda kalan oyuncular da çalışıyor. Şimdiye kadar hiç sıkıntı çıkaran oyuncu grubu yok. 3 günde bir maç oynayacağız. O açıdan geniş oyuncu kadrosu da iyi bir açıdan. Takımla sözleşmeleri de var. Onların daha iyi yerler bulmaları için elimizden geleni de yapacağız. Bu durum bize yardımcı da oldu. Sakatlıklar olduğu zaman planımızı etkileyecekti. Hazırlık maçlarını 45'er dakikadan düşündük. İki maç boyunca 45 ve ardından 90 dakika oynayan oyuncular oldu. Takımın kalabalık olması takımın ana hatlarını oluşturan oyuncuların verimli oynaması açısından iyi oldu."

Kampta kötü sonuçların alındığını kabul eden tecrübeli teknik direktör, "Hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla lige eksi veya artı puanla başlayan takım yok. Rakiplerimizi tanımıyorduk. Taktiksel analiz için çalıştığımız maç Shakhtar maçı. Hazırlık maçlarında topu rakibimize verdik ve bu bize sıkıntı yarattı. Kapalı savunma yapınca rakibimize pozisyon vermedik. Takımın top kaybedip 50 metre geri koşmasını istemiyorum. Futbolda en iyi şey rakip kaleye boş pozisyonda koşmak. Kendi kalenize doğru 50 metre geri koşmak futboldaki en kötü şey bunu istemiyorum. Yeni bir orta saha kurgumuz var. Yarın hazırlık maçlarından daha iyi bir takım göreceksiniz. Asla endişeli değilim. Yarın için heyecanım var." diye konuştu.

Solskjaer, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Çok sıcak, çok terliyorum. Neyse ki futbolcu değilim. Maç saat 21.00'de oynanacak. Şartlar iyi olur umarım. Şartlar iki takımı da aynı etkileyecek. Orkun ile konuştum. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda saat 12.00'de 40 derecede maça çıktıklarını söyledi."