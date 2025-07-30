Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik. 2 gol bulmak zorundayız. Bu maçta kendimizi daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık hafta içinde. İlk yarısı bitti maçın. Şimdi ikinci yarı oynanacak. Birinci golü atmamız gerekiyor. Birinci gol bizim için hayati diyebilirim." diye konuştu.

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Harika bir karakter. Herkes onu çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Ayrılırken herkes duygusaldı. Bunu unutamayacağım. Geçen hafta çok iyi oynadı. Çok profesyonel davrandı. Bir yolunu bulacağız. Yerine ne yapacağımızı bulacağız. Kartal var, Joao Mario var. Gedson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi de düşünüyoruz. Başkanımız bu anlamda çok istekli. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Orkun ve Abraham gibi oyuncular aldık. Daha iyi takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz. Başkan ve yönetim bu konuda çok istekliler. Hoca olarak ben de çok heyecanlıyım. Kupalar için mücadele eden takımı ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün oynamama ihtimalinden de söz eden Solskjaer, "Orkun'un hafif sakatlığı var burada bizimle olmasını istedik. Bugün takımla idman yapacağından da emin değilim. Bizim için önemli bir oyuncu olduğu için buraya getirmek istedik. Sezonu düşünmek zorundayız, eğer riskliyse ona göre aksiyon alacağız." dedi.