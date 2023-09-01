Haber: Damla Oya Erman

Şu anda platformda yayınlanan yeni dizi, en popüler süregelen Japon hikayelerinden birinin ilk aşamasını yakından takip ediyor. Dizi, One Piece adlı özel bir hazineyi bularak Korsanlar Kralı olmayı hedefleyen garip bir korsan olan Monkey D. Luffy'yi takip ediyor.

Hikaye, 1997'de Japonya'dan köken alan bir tür olan manga olarak başladı. İki yıl sonra, manga devam ettiği sürece animeye dönüştü.

Şimdi hem manga hem de anime, binden fazla bölüme ve bölüme sahip, ayrıca hikayeye dayalı birden fazla anime filmi bulunuyor.

Manga yaratıcısı Eiichiro Oda'nın desteği ile Netflix'in "One Piece" birinci sezonu, genellikle hikayenin ilk bölümüne odaklanıyor. Netflix'in canlı aksiyon uyarlamasını ikinci sezon için yenilemesini beklerken, seriyi manga ve anime ile nasıl devam ettirebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Netflix şovunu bitirdikten sonra 'One Piece' mangasının 96. bölümüne veya anime'nin 46. bölümüne doğrudan geçebilirsiniz.

Netflix'in "One Piece" birinci sezonu, Doğu Mavi Hikayesi'nin beşinci hikayesi olan "Arlong Park Macerası" ile sona erer, bu da orijinal manga ve anime uyarlamasının ilk bölümüdür. Dizide, Luffy (Iñaki Godoy) ve büyüyen ekibi (Samuray Şapka korsanları) Nami'yi (Emily Rudd) başka bir korsan olan Arlong (McKinley Belcher III) için terk ettiğinde onun kasabasını bulur.

Bunu yaparken, Nami'nin neden korsanlardan nefret ettiğini ancak Arlong'un ekibi için çalıştığını keşfederler: Küçükken Arlong ve balık-adam karışımı mürettebatı adasını saldırdı ve herkesi yaşamları için haraç ödemeye zorladı. Nami'nin evlatlık annesi Bell-Mere (Genna Galloway) çatışma sırasında öldürüldüğünde, Nami kasabasını geri satın almak için onlara harita çizme ve mürettebatlarına katılma anlaşması yapar.

Ancak Nami, 7. bölümde Arlong'a parayı olduğunu söylediğinde onu ihanete uğratır. Bu nedenle Luffy, Sanji (Taz Skyler), Usopp (Jacob Romero Gibson) ve Roronoa Zoro (Mackenyu Arata), dünyayı onların zulmünden kurtarmak ve Nami'yi özgür bırakmak için balık-adam korsanlarını yener. Samuray Şapkaları ardından hepsi One Piece'i aramak için Büyük Hatun'a doğru yelken açarlar.

Birinci sezon sadece sekiz bölümden oluşsa da, anime'nin ilk 45 bölümünü kapsar, bu da neler olduğunu görmek isterseniz hikayeye anime'nin 46. bölümü "Peşindeki Samuray Şapka! Küçük Buggy'nin Büyük Macerası!" ile devam edebileceğiniz anlamına gelir.

"One Piece" anime'nin çeşitli sezonları Netflix, Pluto, Hulu, Crunchyroll ve Funimation'da bulunmaktadır. Manga okumak isterseniz, çevrimiçi veya kitapçılarda bulunan 11. ciltte yer alan 96. bölümden başlamalısınız.

Ancak Netflix dizisi, kaynak materyale sadık kalsa da bazı değişiklikler yapar ki bu da direkt olarak animeye atlayan izleyicileri kafalandırabilir.

Öncelikle, anime ve manga'da Buggy, Luffy ve ekibini bulma konusunda Arlong'a yardım etmez. Aslında, anime'nin 45 ila 47. bölümleri, Buggy'nin ve Alvida'nın Luffy ile yaptıkları savaşın ardından ne olduğunu ve nasıl takım olmaya karar verdiklerini açıklar.

Ayrıca, Netflix dizisinde birinci sezonun önemli bir kötü karakteri olan Luffy'nin dedesi olan Garp, anime ve manga'da çok daha sonra resmi olarak tanıtılmaz. Bu nedenle Luffy'nin mirası ile ilgili sırlar Netflix serisinde olduğundan daha uzun süre gizli kalır.

Bu nedenle, anime hikayesini almaya karar verirseniz, Koby ve Helmeppo'yu Doğu Mavi Denizi'nde Samuray Şapkaları'nın peşinden sürmek ve sezon finalindeki Luffy ile olan savaşı da dahil olmak üzere Garp'ın tüm hikayesi ilginizi çekmeyebilir.